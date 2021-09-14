Уилшир обсудит свое возвращение в "Арсенал"

Джек Уилшир Полузащитник Джек Уилшир пообещал провести переговоры с "Арсеналом" насчет своего возвращения в родной клуб для поддержания формы.

Ранее в сентябре главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на слова Уилшира о том, что он не интересен другим клубам.

Микель заявил, что двери его клуба "всегда открыты" для Джека, и теперь воспитанник "канониров" хочет это обсудить.

"Я по-настоящему наслаждался, играя вместе с ним и деля с ним раздевалку. Всегда приятно услышать такие вещи от него".

"Думаю, это лишь поможет мне. Я заинтересован в том, чтобы тренироваться вместе с игроками мирового уровня и просто быть рядом с командой".

"Уверен, я поговорю с кем-нибудь из клуба в ближайшие пару дней", — сообщил Уилшир Sky Sports.


Метки Арсенал, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. lodi 15.09.2021 00:59 # lodi
    тренить будет вместо артеты,потом я

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  2. johnny1905 15.09.2021 00:17 # johnny1905
    Возвращения домой.

    МЮ : Роналду
    Арсенал : Уилшер

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  3. dallaslp 14.09.2021 23:59 # dallaslp
    "напомним, что Уилишру 24 года"

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  4. dallaslp 14.09.2021 23:49 # dallaslp
    будет учить молодых курить за гаражами

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  5. mixmaster 14.09.2021 23:47 # mixmaster
    Супер Джек!

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  6. division 14.09.2021 23:39 # division
    Срочно контракт ему! И Диаби тоже

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  7. tursa 14.09.2021 23:32 # tursa
    В таком арсенале даже вилшер сможет попадать в состав если заявят

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