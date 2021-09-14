Уилшир обсудит свое возвращение в "Арсенал"
Полузащитник Джек Уилшир пообещал провести переговоры с "Арсеналом" насчет своего возвращения в родной клуб для поддержания формы.
Ранее в сентябре главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на слова Уилшира о том, что он не интересен другим клубам.
Микель заявил, что двери его клуба "всегда открыты" для Джека, и теперь воспитанник "канониров" хочет это обсудить.
"Я по-настоящему наслаждался, играя вместе с ним и деля с ним раздевалку. Всегда приятно услышать такие вещи от него".
"Думаю, это лишь поможет мне. Я заинтересован в том, чтобы тренироваться вместе с игроками мирового уровня и просто быть рядом с командой".
"Уверен, я поговорю с кем-нибудь из клуба в ближайшие пару дней", — сообщил Уилшир Sky Sports.
14.09.2021 23:00
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Последние комментарии:
тренить будет вместо артеты,потом я
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Возвращения домой.
МЮ : Роналду
Арсенал : Уилшер
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"напомним, что Уилишру 24 года"
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будет учить молодых курить за гаражами
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Супер Джек!
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Срочно контракт ему! И Диаби тоже
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В таком арсенале даже вилшер сможет попадать в состав если заявят
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