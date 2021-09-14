Уилшир обсудит свое возвращение в "Арсенал"

Полузащитник Джек Уилшир пообещал провести переговоры с "Арсеналом" насчет своего возвращения в родной клуб для поддержания формы.

Ранее в сентябре главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на слова Уилшира о том, что он не интересен другим клубам.



Микель заявил, что двери его клуба "всегда открыты" для Джека, и теперь воспитанник "канониров" хочет это обсудить.



"Я по-настоящему наслаждался, играя вместе с ним и деля с ним раздевалку. Всегда приятно услышать такие вещи от него".



"Думаю, это лишь поможет мне. Я заинтересован в том, чтобы тренироваться вместе с игроками мирового уровня и просто быть рядом с командой".



"Уверен, я поговорю с кем-нибудь из клуба в ближайшие пару дней", — сообщил Уилшир Sky Sports.