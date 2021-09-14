Эллиотт перенес операцию и должен вернуться в этом сезоне

"Ливерпуль" объявил, что полузащитник Харви Эллиотт был успешно прооперирован и должен вернуться на футбольное поле в этом сезоне.

18-летнему Эллиотту потребовалась операция после того, как Харви получил вывих и перелом левого голеностопа в матче Премьер-Лиги против "Лидса" в минувшее воскресенье.



Как и обещал главный тренер "красных" Юрген Клопп ранее днем, сегодня Эллиотт перенес хирургическую процедуру в одной из клиник Лондон и теперь приступает к реабилитации.



Процесс реабилитации займет несколько месяцев, однако точных сроков "Ливерпуль" не называет, лишь уточняя, что Харви должен вернуться "позже в этом сезоне".



"Харви получил вывих и перелом своей левой лодыжки во время матча. Нам сразу же удалось убрать вывих на поле, и сегодня Харви перенес операцию по восстановлению пострадавших кости и связок. Операция прошла успешно, и теперь он начинает путь по возвращению в строй", — сообщил клубный доктор "красных" Джим Моксон.