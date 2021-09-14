"Янг Бойз" вырвал победу у "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражения 2:1 от "Янг Бойз", решающий гол пропустив на исходе компенсированного времени.

Отметившись дублем против "Ньюкасла", Криштиану Роналду сохранил место в стартовом составе "красных дьяволов". С первых минут вышли Виктор Линделеф, Фред и Донни Ван де Бек, заменив Рафаэля Варана, Неманью Матича и Мейсона Гринвуда.



Первое слово в матче сказали хозяева, но мяч после дальнего удара Мешака Элиа слегка разминулся с дальним углом ворот Давида Де Хеа.



"Юнайтед" хватило одного момента, чтобы открыть счет. На 13-й минуте Бруну Фернандеш выдающимся образом вырезал мяч к дальней штанге, где Роналду в касание пробил между ног голкиперу — 1:0.



Далее игра успокоилась, но первым из этой спячки стал выходить "Янг Бойз", принявшись практиковаться в ударах.



А на 35-й минуте гости остались вдесятером. Аарон Ван-Биссака получил прямую красную карточку за то, что шипами наступил на ногу сопернику.



Получив численное преимущество, хозяева подвергли "дьяволов" некоторому давлению, но тут-то прозвучал свисток на перерыв.



В начале второго тайма Роналду убежал от Мохамеда Али Камара, ворвался в штрафную, притормозил и упал после контакта с настигшим соперником, однако рефери не решился назначить пенальти к огромному разочарованию Криштиану.



Далее гости просто были сосредоточены на сдерживании соперника и неплохо с этим справлялись, но сами при этом не атаковали.



"Юнайтед" тянул время, став выглядеть чересчур пассивно, и на 66-й минуте "Янг Бойз" сравнял счет. Элиа прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Муми Нгамале на мгновение опередил вышедшего на замену Варана и ткнул мяч в ворота — 1:1.



Гол только придал хозяевам уверенности. Остаток матча — с небольшими паузами — "Янг Бойз провел в поисках победного мяча и нанес уйму ударов.



Казалось, "дьяволы" все же удержат ничейный счет, однако на исходе компенсированного времени вышедший на замену Джесси Лингард сделал неосторожный пас назад, а Жордан Сьебатшо в соответствии со своей фамилией удрал от защитников и в касание направил мяч в ворота — 2:1.



"Юнайтед" показал почти идеальную реализацию моментов, но даже в полных составах играл чересчур осторожно. "Янг Бойз" произвел сильное впечатление и был вознагражден за то, что сражался до самого конца.



"Янг Бойз" (Швейцария) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (0:1)



Голы: Нгамале 66, Сьебатшо 90 — Роналду 13.



"Янг Бойз": Фон Бальмос, Хефти (Сулеймани 83), Камара, Лаупер (Цезигер 90), Гарсия, Сьерро (Сьебатшо 45), Мартинс Перейра (Ридер 82), Фасснахт, Эбишер, Нгамале, Элиа (Канга 90).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (Мартиал 89), Ван де Бек (Варан 45), Санчо (Далот 37), Фернандеш (Матич 72), Погба, Роналду (Лингард 72).



Предупреждения: Мартинс Перейра, Фасснахт — Варан.



Удаления: Ван-Биссака 35.