"Янг Бойз" вырвал победу у "Юнайтед"

Янг Бойз "Манчестер Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражения 2:1 от "Янг Бойз", решающий гол пропустив на исходе компенсированного времени.

Отметившись дублем против "Ньюкасла", Криштиану Роналду сохранил место в стартовом составе "красных дьяволов". С первых минут вышли Виктор Линделеф, Фред и Донни Ван де Бек, заменив Рафаэля Варана, Неманью Матича и Мейсона Гринвуда.

Первое слово в матче сказали хозяева, но мяч после дальнего удара Мешака Элиа слегка разминулся с дальним углом ворот Давида Де Хеа.

"Юнайтед" хватило одного момента, чтобы открыть счет. На 13-й минуте Бруну Фернандеш выдающимся образом вырезал мяч к дальней штанге, где Роналду в касание пробил между ног голкиперу — 1:0.

Далее игра успокоилась, но первым из этой спячки стал выходить "Янг Бойз", принявшись практиковаться в ударах.

А на 35-й минуте гости остались вдесятером. Аарон Ван-Биссака получил прямую красную карточку за то, что шипами наступил на ногу сопернику.

Получив численное преимущество, хозяева подвергли "дьяволов" некоторому давлению, но тут-то прозвучал свисток на перерыв.

В начале второго тайма Роналду убежал от Мохамеда Али Камара, ворвался в штрафную, притормозил и упал после контакта с настигшим соперником, однако рефери не решился назначить пенальти к огромному разочарованию Криштиану.

Далее гости просто были сосредоточены на сдерживании соперника и неплохо с этим справлялись, но сами при этом не атаковали.

"Юнайтед" тянул время, став выглядеть чересчур пассивно, и на 66-й минуте "Янг Бойз" сравнял счет. Элиа прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Муми Нгамале на мгновение опередил вышедшего на замену Варана и ткнул мяч в ворота — 1:1.

Гол только придал хозяевам уверенности. Остаток матча — с небольшими паузами — "Янг Бойз провел в поисках победного мяча и нанес уйму ударов.

Казалось, "дьяволы" все же удержат ничейный счет, однако на исходе компенсированного времени вышедший на замену Джесси Лингард сделал неосторожный пас назад, а Жордан Сьебатшо в соответствии со своей фамилией удрал от защитников и в касание направил мяч в ворота — 2:1.

"Юнайтед" показал почти идеальную реализацию моментов, но даже в полных составах играл чересчур осторожно. "Янг Бойз" произвел сильное впечатление и был вознагражден за то, что сражался до самого конца.

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (0:1)

Голы: Нгамале 66, Сьебатшо 90 — Роналду 13.

"Янг Бойз": Фон Бальмос, Хефти (Сулеймани 83), Камара, Лаупер (Цезигер 90), Гарсия, Сьерро (Сьебатшо 45), Мартинс Перейра (Ридер 82), Фасснахт, Эбишер, Нгамале, Элиа (Канга 90).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (Мартиал 89), Ван де Бек (Варан 45), Санчо (Далот 37), Фернандеш (Матич 72), Погба, Роналду (Лингард 72).

Предупреждения: Мартинс Перейра, Фасснахт — Варан.

Удаления: Ван-Биссака 35.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2021 21:45

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 14.09.2021 22:05 # fc-oil
    Рыбак притащит Рунальду в ЛЕ

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  2. bushwacka 14.09.2021 22:02 # bushwacka
    Верю в Олега и Рональду

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  3. chebrec 14.09.2021 22:01 # chebrec
    Все награды аристократам!

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  4. true-manc 14.09.2021 22:00 # true-manc
    ну что, дьяволята, помог вам ваш пеналду? кушайте мою королевскую какулю, кушайте, маленькие мои! хихихихи

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  5. slash-lfc 14.09.2021 21:59 # slash-lfc
    Адекватных манков с победой!

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  6. meshuggah 14.09.2021 21:58 # meshuggah
    Жожинье че за кусок маникена подарили? )))

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  7. mugabe 14.09.2021 21:58 # mugabe
    СРУЛЬШЕР ПИДАРАС ПАЩОЛ НАХУЙ ТВАРЬ!111Пользователь получил предупреждение

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  8. liverfun 14.09.2021 21:58 # liverfun
    безотносительно результата янг бойз - команда уровня ле, структура вроде бы есть, но вот подбор игроков и качество их игры невелико. тут скорее к маню вопросы, слишком трусливо сыграли, за счет преимущества в физике вполне могли гораздо интенсивнее и смелее выступить, а так для удержания победного счета во 2 тайме им надо было идеально отыграть в защите. все претензии должны быть к сульшеру

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  9. quavo 14.09.2021 21:57 # quavo
    Горлум и лингард бедоносы ебучие

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  10. meshuggah 14.09.2021 21:56 # meshuggah
    Вперёд пенсы, ебать ватников

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  11. mansoor 14.09.2021 21:55 # mansoor
    Счёт оплатили)))

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  12. antuanpdf 14.09.2021 21:54 # antuanpdf
    Ебобаный кринж, проигрышь имени сульлькера

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  13. erevansky 14.09.2021 21:54 # erevansky
    Те, кому за 30, поделитесь, как спокойно реагировать на такие поражения, чтобы внутри все не кипело и не болело сердце на нервах?

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  14. mansoor 14.09.2021 21:53 # mansoor
    Уахахахаха оруууууу.

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  15. scholes18 14.09.2021 21:53 # scholes18
    Сульшер это новый Ферги, вы не понимаете... дайте ему время...

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  16. meshuggah 14.09.2021 21:53 # meshuggah
    Аве императорам, чемпионам Европы

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  17. mane 14.09.2021 21:53 # mane
    просто напомню что в Маню есть такой человек. Филя Джонс.
    С 2019 года сыграл 2 матча
    4 миллиона в год зп

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  18. thegodfather 14.09.2021 21:53 # thegodfather
    Так-то мю на изе выйдет из группы, группа шлак полный.
    Но орева это не отменяет)))

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  19. chelsea88 14.09.2021 21:53 # chelsea88
    Янг бойз и в ответке чпокнет этих сосольд немытых.

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  20. alexomck 14.09.2021 21:53 # alexomck
    опозорились.

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