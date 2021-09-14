"Янг Бойз" вырвал победу у "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражения 2:1 от "Янг Бойз", решающий гол пропустив на исходе компенсированного времени.
Отметившись дублем против "Ньюкасла", Криштиану Роналду сохранил место в стартовом составе "красных дьяволов". С первых минут вышли Виктор Линделеф, Фред и Донни Ван де Бек, заменив Рафаэля Варана, Неманью Матича и Мейсона Гринвуда.
Первое слово в матче сказали хозяева, но мяч после дальнего удара Мешака Элиа слегка разминулся с дальним углом ворот Давида Де Хеа.
"Юнайтед" хватило одного момента, чтобы открыть счет. На 13-й минуте Бруну Фернандеш выдающимся образом вырезал мяч к дальней штанге, где Роналду в касание пробил между ног голкиперу — 1:0.
Далее игра успокоилась, но первым из этой спячки стал выходить "Янг Бойз", принявшись практиковаться в ударах.
А на 35-й минуте гости остались вдесятером. Аарон Ван-Биссака получил прямую красную карточку за то, что шипами наступил на ногу сопернику.
Получив численное преимущество, хозяева подвергли "дьяволов" некоторому давлению, но тут-то прозвучал свисток на перерыв.
В начале второго тайма Роналду убежал от Мохамеда Али Камара, ворвался в штрафную, притормозил и упал после контакта с настигшим соперником, однако рефери не решился назначить пенальти к огромному разочарованию Криштиану.
Далее гости просто были сосредоточены на сдерживании соперника и неплохо с этим справлялись, но сами при этом не атаковали.
"Юнайтед" тянул время, став выглядеть чересчур пассивно, и на 66-й минуте "Янг Бойз" сравнял счет. Элиа прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Муми Нгамале на мгновение опередил вышедшего на замену Варана и ткнул мяч в ворота — 1:1.
Гол только придал хозяевам уверенности. Остаток матча — с небольшими паузами — "Янг Бойз провел в поисках победного мяча и нанес уйму ударов.
Казалось, "дьяволы" все же удержат ничейный счет, однако на исходе компенсированного времени вышедший на замену Джесси Лингард сделал неосторожный пас назад, а Жордан Сьебатшо в соответствии со своей фамилией удрал от защитников и в касание направил мяч в ворота — 2:1.
"Юнайтед" показал почти идеальную реализацию моментов, но даже в полных составах играл чересчур осторожно. "Янг Бойз" произвел сильное впечатление и был вознагражден за то, что сражался до самого конца.
"Янг Бойз" (Швейцария) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (0:1)
Голы: Нгамале 66, Сьебатшо 90 — Роналду 13.
"Янг Бойз": Фон Бальмос, Хефти (Сулеймани 83), Камара, Лаупер (Цезигер 90), Гарсия, Сьерро (Сьебатшо 45), Мартинс Перейра (Ридер 82), Фасснахт, Эбишер, Нгамале, Элиа (Канга 90).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (Мартиал 89), Ван де Бек (Варан 45), Санчо (Далот 37), Фернандеш (Матич 72), Погба, Роналду (Лингард 72).
Предупреждения: Мартинс Перейра, Фасснахт — Варан.
Удаления: Ван-Биссака 35.
14.09.2021 21:45
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Последние комментарии:
Рыбак притащит Рунальду в ЛЕ
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Верю в Олега и Рональду
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Все награды аристократам!
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ну что, дьяволята, помог вам ваш пеналду? кушайте мою королевскую какулю, кушайте, маленькие мои! хихихихи
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Адекватных манков с победой!
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Жожинье че за кусок маникена подарили? )))
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СРУЛЬШЕР ПИДАРАС ПАЩОЛ НАХУЙ ТВАРЬ!111
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безотносительно результата янг бойз - команда уровня ле, структура вроде бы есть, но вот подбор игроков и качество их игры невелико. тут скорее к маню вопросы, слишком трусливо сыграли, за счет преимущества в физике вполне могли гораздо интенсивнее и смелее выступить, а так для удержания победного счета во 2 тайме им надо было идеально отыграть в защите. все претензии должны быть к сульшеру
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Горлум и лингард бедоносы ебучие
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Вперёд пенсы, ебать ватников
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Счёт оплатили)))
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Ебобаный кринж, проигрышь имени сульлькера
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Те, кому за 30, поделитесь, как спокойно реагировать на такие поражения, чтобы внутри все не кипело и не болело сердце на нервах?
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Уахахахаха оруууууу.
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Сульшер это новый Ферги, вы не понимаете... дайте ему время...
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Аве императорам, чемпионам Европы
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просто напомню что в Маню есть такой человек. Филя Джонс.
С 2019 года сыграл 2 матча
4 миллиона в год зп
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Так-то мю на изе выйдет из группы, группа шлак полный.
Но орева это не отменяет)))
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Янг бойз и в ответке чпокнет этих сосольд немытых.
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опозорились.
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