Аспиликуэта не переживает из-за своей контрактной ситуации

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что не переживает из-за своей контрактной ситуации.

Этот сезон — последний по действующему контракту Аспиликуэты, который выходил в стартовом состав на три из четырех первых матчей "синих" в Премьер-Лиге.



33-летний испанец хочет заслужить новую сделку, однако чувствует себя весьма комфортно, несмотря на неопределенность с будущим.



"Меня ничто не беспокоит, я чувствую доверие клуба с момента своего перехода. Это правда, что мой контракт истекает в конце июня, но я лишь сосредоточен на том, что ждет нас впереди. Я хочу тренироваться и играть как можно лучше".



"Все уладится само собой, и мне не нужно к этому что-либо добавлять. Я должен продолжать делать то, что делаю, а остальное уладится само собой".



"Конечно, я счастлив быть здесь. С момента своего перехода я чувствую, что меня любят, и моя цель — провести здесь как можно больше времени", — сообщил Аспиликуэта The Independent.