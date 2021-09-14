Вейналдум: "Не чувствовал, что "Ливерпуль" хочет сохранить меня"

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум объяснил, что не чувствовал желания "Ливерпуля" сохранить его.

Минувшим летом Вейналдум покинул "Ливерпуль" и свободным агентом отправился в ПСЖ. В лице Джорджиньо "красные" лишились твердого игрока основы, не сумев найти ему замены.

По словам 30-летнего голландца, у "Ливерпуля" было достаточно времени, чтобы предотвратить его уход, но клуб этого просто не захотел.

"Я доверился своему чутью. На протяжении нескольких месяцев я выражал желание остаться в "Ливерпуле", но, не вдаваясь в детали, скажу, что "Ливерпуль" не дал мне почувствовать их желания сохранить меня".

"Учитывая это, я должен был двигаться дальше", — сообщил Вейналдум L'Equipe.


Метки Вейналдум, Ливерпуль, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2021 20:00

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  1. b84 14.09.2021 21:46 # b84
    ой да завали ты уже... уходя уходи

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  2. mansoor 14.09.2021 21:07 # mansoor
    А вот зря его они отпустили,тем более бесплатно.

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  3. superglor 14.09.2021 20:53 # superglor
    Ни дАлИ ЗаЛпЛатУ в тЛи лАза бОсе, хнЫк хНык плАк пЛак
    Ни цЕняТ мИнЯ я бИднЫй нИгр хнЫк хНык плАк пЛак

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  4. true-manc 14.09.2021 20:23 # true-manc
    пассивный заднеприводный клуб был пассивен в сохранении своего ведущего футболиста, - ничего удивительного.Пользователь получил предупреждение

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  5. scholes22 14.09.2021 20:18 # scholes22
    ппх
    просто портовые xyecосы

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  6. meshuggah 14.09.2021 20:16 # meshuggah
    Обосал трамплин и сьебал на повышение бесплатно эхехехе

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  7. slash-lfc 14.09.2021 20:03 # slash-lfc
    Ливерпуль ладно. А Барселона, клуб мечты.

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