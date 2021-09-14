Вейналдум: "Не чувствовал, что "Ливерпуль" хочет сохранить меня"
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум объяснил, что не чувствовал желания "Ливерпуля" сохранить его.
Минувшим летом Вейналдум покинул "Ливерпуль" и свободным агентом отправился в ПСЖ. В лице Джорджиньо "красные" лишились твердого игрока основы, не сумев найти ему замены.
По словам 30-летнего голландца, у "Ливерпуля" было достаточно времени, чтобы предотвратить его уход, но клуб этого просто не захотел.
"Я доверился своему чутью. На протяжении нескольких месяцев я выражал желание остаться в "Ливерпуле", но, не вдаваясь в детали, скажу, что "Ливерпуль" не дал мне почувствовать их желания сохранить меня".
"Учитывая это, я должен был двигаться дальше", — сообщил Вейналдум L'Equipe.
14.09.2021 20:00
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Последние комментарии:
ой да завали ты уже... уходя уходи
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А вот зря его они отпустили,тем более бесплатно.
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Ни дАлИ ЗаЛпЛатУ в тЛи лАза бОсе, хнЫк хНык плАк пЛак
Ни цЕняТ мИнЯ я бИднЫй нИгр хнЫк хНык плАк пЛак
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пассивный заднеприводный клуб был пассивен в сохранении своего ведущего футболиста, - ничего удивительного.
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ппх
просто портовые xyecосы
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Обосал трамплин и сьебал на повышение бесплатно эхехехе
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Ливерпуль ладно. А Барселона, клуб мечты.
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