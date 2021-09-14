Вейналдум: "Не чувствовал, что "Ливерпуль" хочет сохранить меня"

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум объяснил, что не чувствовал желания "Ливерпуля" сохранить его.

Минувшим летом Вейналдум покинул "Ливерпуль" и свободным агентом отправился в ПСЖ. В лице Джорджиньо "красные" лишились твердого игрока основы, не сумев найти ему замены.



По словам 30-летнего голландца, у "Ливерпуля" было достаточно времени, чтобы предотвратить его уход, но клуб этого просто не захотел.



"Я доверился своему чутью. На протяжении нескольких месяцев я выражал желание остаться в "Ливерпуле", но, не вдаваясь в детали, скажу, что "Ливерпуль" не дал мне почувствовать их желания сохранить меня".



"Учитывая это, я должен был двигаться дальше", — сообщил Вейналдум L'Equipe.