Тилеманс: "Я открыт ко всему"

Юри Тилеманс Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс дал понять, что допускает свой уход из клуба.

Вот уже несколько месяцев "Лестер" пытается продлить рассчитанный до 2023 года контракт Тилеманса.

24-летний бельгиец, которого сватают в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", не будет спешить с решением насчет своего будущего, но только приветствует интерес других клубов.

"У меня нет новостей. Я открыт ко всему. Трансферное окно едва закрылось, но я хочу, чтобы у меня было как можно больше доступных вариантов".

"Пока я здесь, я буду выкладываться без остатка ради этого клуба. Я уже это делаю и буду стараться еще сильнее. Контрактная ситуация — это обычная вещь в футболе".

"Переговоры продолжаются, но я не собираюсь говорить, подпишу я новый контракт или нет. Время покажет", — сообщил Тилеманс Sky Sports.


Метки контракты, Лестер, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2021 19:00

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  1. mansoor 14.09.2021 19:45 # mansoor
    Тру Манс на фалоимитаторе

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  2. mansoor 14.09.2021 19:45 # mansoor
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