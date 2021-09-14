Тилеманс: "Я открыт ко всему"

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс дал понять, что допускает свой уход из клуба.

Вот уже несколько месяцев "Лестер" пытается продлить рассчитанный до 2023 года контракт Тилеманса.



24-летний бельгиец, которого сватают в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", не будет спешить с решением насчет своего будущего, но только приветствует интерес других клубов.



"У меня нет новостей. Я открыт ко всему. Трансферное окно едва закрылось, но я хочу, чтобы у меня было как можно больше доступных вариантов".



"Пока я здесь, я буду выкладываться без остатка ради этого клуба. Я уже это делаю и буду стараться еще сильнее. Контрактная ситуация — это обычная вещь в футболе".



"Переговоры продолжаются, но я не собираюсь говорить, подпишу я новый контракт или нет. Время покажет", — сообщил Тилеманс Sky Sports.