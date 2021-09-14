Гвардиола уверен, что поражение в финале Лиги Чемпионов придаст мотивации "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что поражение от "Челси" в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне придаст мотивации его команде.

Первый в истории "Сити" финал Лиги Чемпионов обернулся поражением 1:0. По словам Гвардиолы, его команде было тяжело смириться с той неудачей, однако теперь "горожане" еще сильнее хотят выиграть этот турнир.



"У игроков есть чувства и душа, поэтому тебе больно, когда ты не можешь чего-то добиться. Дя них это будет новая попытка. Эти парни трижды выиграли Премьер-Лигу за последние четыре года, и каждый год у нас есть ощущение, что мы можем выступить лучше. Мы достигли финала Лиги Чемпионов, так что поражение там, конечно, подстегивает нас".



"Однако есть много других команд, которые тоже хотят выиграть Лигу Чемпионов. Это зависит от твоего состояния в конкретный момент, от травм, от настроения, от кармы команды. Есть много, много факторов".



"Спорт всегда бросает тебе новый вызов, а прошлое — это прошлое и это опыт. Нет гарантии, что мы хорошо выступим в этом сезоне. Это начало нового соревнования, и нам повезло, что мы в этом участвуем. Завтра мы постараемся выиграть первый матч из многих. На групповой стадии всегда тяжело, и этот сезон не будет исключением. Мы постараемся преуспеть".



"В прошлом сезоне мы сделали шаг вперед — мы провели 13 матчей в соревновании, выиграв 11, завершив вничью один и уступив в финале. Люди говорят, что "Манчестер Сити" провалился. Окей, это их мнение", — цитирует Гвардиолу The Guardian.