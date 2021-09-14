"Лидс" подал апелляцию на удаление Стрейка

"Лидс" подал апелляцию на удаление своего защитника Паскаля Стрейка в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, Стрейк получил прямую красную карточку за фол на юниоре "Ливерпуля" Харви Эллиотт, который вывихнул свою левую лодыжку.



Изначально рефери Крейг Поусон даже не остановил игру, но затем, осознав серьезность травмы при помощи VAR и собственных глаз, изгнал игрока "Лидса" с поля.



Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург уже заявил, что Стрейк не заслуживал красной карточки ввиду отсутствия злого умысла, и клуб с "Элланд Роуд", словно следуя этому совету, направил свою апелляцию.



Если FA отклонит протест "Лидса", то Паскаль будет дисквалифицирован на три матча, начиная с выезда к "Ньюкаслу" в пятницу.



Что касается 18-летнего Эллиотта, то он уже сегодня будет прооперирован в Лондоне. Это подтвердил на своей пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против "Милана" главный тренер "красных" Юрген Клопп.



"Я разговаривал с ним после матча. Он находится в лучшем состоянии духа, что только возможно в данный момент. Он знает, что пропустит какое-то время, он уже принял это".



"Сегодня он в Лондоне, и, наверное, сегодня же будет прооперирован. Это следующий шаг на пути к возвращению в строй. Все мы ждем новостей от него", — цитирует Клоппа ESPN.