Анонс матча "Челси" — "Зенит"

"Челси" начинает защиту звания победителей Лиги Чемпионов с домашнего матча против "Зенита".

В своем предыдущем матче в этом соревновании "Челси" победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0 благодаря голу Кая Хаверца. То был финал.



Команда Томаса Тухеля очень уверенно выглядит на старте нового сезона и сейчас держится в лидирующей группе Премьер-Лиги.



"Зенит", соперник "синих", набрал только одно очко на групповом этапе Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



- Это будет первая встреча "Челси" и "Зенита" в еврокубках, но "синие" ни разу не уступили в шести последних матчах Лиги Чемпионов против российских команд (5 побед, 1 ничья).

- "Зенит" отпраздновал победу в свое первом выезде в Англию (0:3 против "Брэдфорда" в Кубке Интертото), но проиграл три последующих.

- "Челси" не знает поражений уже 11 матчей кряду на групповом этапе Лиги Чемпионов (7 побед, 4 ничьи), последний раз проиграв здесь "Валенсии" в сентябре 2019. При текущем формате соревнования у "синих" лишь однажды была здесь более продолжительная беспроигрышная серия (13 матчей с 2008 по 2010 год).

- "Зенит" не выиграл ни одного из семи последних матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 6 поражений).

- За всю историю Лиги Чемпионов действующий победитель турнира начинал новую европейскую кампанию с поражения лишь дважды в 27 сезонах ("Милан" в 1994/95 и "Ливерпуль" в 2019/20), но оба эти поражения были выездными.



В этом матче "Челси" будет лишен травмированных Кристиана Пулишича и Нголо Канте, хотя второй из них может вернуться к уикенду. Бен Чилуэлл может сыграть свои первые минуты в этом сезоне.



Лига Чемпионов. Группа H. 1-й тур

"Челси" (Англия) — "Зенит" (Россия)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляуия