Анонс матча "Челси" — "Зенит"

Ромелу Лукаку "Челси" начинает защиту звания победителей Лиги Чемпионов с домашнего матча против "Зенита".

В своем предыдущем матче в этом соревновании "Челси" победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0 благодаря голу Кая Хаверца. То был финал.

Команда Томаса Тухеля очень уверенно выглядит на старте нового сезона и сейчас держится в лидирующей группе Премьер-Лиги.

"Зенит", соперник "синих", набрал только одно очко на групповом этапе Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

- Это будет первая встреча "Челси" и "Зенита" в еврокубках, но "синие" ни разу не уступили в шести последних матчах Лиги Чемпионов против российских команд (5 побед, 1 ничья).
- "Зенит" отпраздновал победу в свое первом выезде в Англию (0:3 против "Брэдфорда" в Кубке Интертото), но проиграл три последующих.
- "Челси" не знает поражений уже 11 матчей кряду на групповом этапе Лиги Чемпионов (7 побед, 4 ничьи), последний раз проиграв здесь "Валенсии" в сентябре 2019. При текущем формате соревнования у "синих" лишь однажды была здесь более продолжительная беспроигрышная серия (13 матчей с 2008 по 2010 год).
- "Зенит" не выиграл ни одного из семи последних матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 6 поражений).
- За всю историю Лиги Чемпионов действующий победитель турнира начинал новую европейскую кампанию с поражения лишь дважды в 27 сезонах ("Милан" в 1994/95 и "Ливерпуль" в 2019/20), но оба эти поражения были выездными.

В этом матче "Челси" будет лишен травмированных Кристиана Пулишича и Нголо Канте, хотя второй из них может вернуться к уикенду. Бен Чилуэлл может сыграть свои первые минуты в этом сезоне.

Лига Чемпионов. Группа H. 1-й тур
"Челси" (Англия) — "Зенит" (Россия)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляуия


Метки анонс матча, Зенит, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1957

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 14.09.2021 20:03 # sisyazavr
    Ждем красивых голов от Челси чуть позже!

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  2. sisyazavr 14.09.2021 20:00 # sisyazavr
    Есть ощущение, что Ронни забьет просто дохрена в этом сезоне.

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  3. lovrentiy 14.09.2021 19:40 # lovrentiy
    Придется кого-то сегодня поломать.

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  4. bluehonorcfc9 14.09.2021 19:27 # bluehonorcfc9
    Изи 3 очка

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  5. van-dijk 14.09.2021 18:02 # van-dijk
    Удачи Челси В ЛЕ.

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  6. chelsealondon 14.09.2021 17:20 # chelsealondon
    6:0 где то….

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  7. division 14.09.2021 16:57 # division
    Несмотря на то, что капитаном Зенита является бывший колбасник, история у этого клуба побогаче, чем у того же Арсенала (лондонского), например. Я просто рпл не интересуюсь вообще, а тут чекнул их историю. Евротрофеи есть, внутренний чемп выигрывают регулярно. Никого не должно удивлять, что Зенит в еврокубках (тем более лч), а Арс даже в сраную лигу конференций не берут

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  8. mixmaster 14.09.2021 16:36 # mixmaster
    о, интересно, за кого Русел болеть будет?

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  9. sellman 14.09.2021 16:32 # sellman
    Чепухапуль пыжится, оно и понятно почему

    Третья нога Лукаки -
    Во рту портовой собаки!

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  10. alexander-arnold 14.09.2021 16:27 # alexander-arnold
    надеюсь сломают ублюдков пенсовских

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  11. sellman 14.09.2021 16:19 # sellman
    Чемпионси на классе разъебалити оформит бомжам питерским!

    Аве, Челси!

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  12. sisyazavr 14.09.2021 16:15 # sisyazavr
    Пулишича бы вернуть

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  13. sexan 14.09.2021 16:15 # sexan
    А вот и главный матч за всю историю Лиги Чемпионов.)))

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  14. blue-god 14.09.2021 16:14 # blue-god
    Да кому нужен матч двух российских бензоколонок?

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  15. jirrort 14.09.2021 16:07 # jirrort
    5-0 Сауль 2 голевые на Вернера

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