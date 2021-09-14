Анонс матча "Челси" — "Зенит"
"Челси" начинает защиту звания победителей Лиги Чемпионов с домашнего матча против "Зенита".
В своем предыдущем матче в этом соревновании "Челси" победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0 благодаря голу Кая Хаверца. То был финал.
Команда Томаса Тухеля очень уверенно выглядит на старте нового сезона и сейчас держится в лидирующей группе Премьер-Лиги.
"Зенит", соперник "синих", набрал только одно очко на групповом этапе Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
- Это будет первая встреча "Челси" и "Зенита" в еврокубках, но "синие" ни разу не уступили в шести последних матчах Лиги Чемпионов против российских команд (5 побед, 1 ничья).
- "Зенит" отпраздновал победу в свое первом выезде в Англию (0:3 против "Брэдфорда" в Кубке Интертото), но проиграл три последующих.
- "Челси" не знает поражений уже 11 матчей кряду на групповом этапе Лиги Чемпионов (7 побед, 4 ничьи), последний раз проиграв здесь "Валенсии" в сентябре 2019. При текущем формате соревнования у "синих" лишь однажды была здесь более продолжительная беспроигрышная серия (13 матчей с 2008 по 2010 год).
- "Зенит" не выиграл ни одного из семи последних матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 6 поражений).
- За всю историю Лиги Чемпионов действующий победитель турнира начинал новую европейскую кампанию с поражения лишь дважды в 27 сезонах ("Милан" в 1994/95 и "Ливерпуль" в 2019/20), но оба эти поражения были выездными.
В этом матче "Челси" будет лишен травмированных Кристиана Пулишича и Нголо Канте, хотя второй из них может вернуться к уикенду. Бен Чилуэлл может сыграть свои первые минуты в этом сезоне.
Лига Чемпионов. Группа H. 1-й тур
"Челси" (Англия) — "Зенит" (Россия)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляуия
14.09.2021 16:00
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Последние комментарии:
Ждем красивых голов от Челси чуть позже!
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Есть ощущение, что Ронни забьет просто дохрена в этом сезоне.
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Придется кого-то сегодня поломать.
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Изи 3 очка
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Удачи Челси В ЛЕ.
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6:0 где то….
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Несмотря на то, что капитаном Зенита является бывший колбасник, история у этого клуба побогаче, чем у того же Арсенала (лондонского), например. Я просто рпл не интересуюсь вообще, а тут чекнул их историю. Евротрофеи есть, внутренний чемп выигрывают регулярно. Никого не должно удивлять, что Зенит в еврокубках (тем более лч), а Арс даже в сраную лигу конференций не берут
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о, интересно, за кого Русел болеть будет?
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Чепухапуль пыжится, оно и понятно почему
Третья нога Лукаки -
Во рту портовой собаки!
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надеюсь сломают ублюдков пенсовских
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Чемпионси на классе разъебалити оформит бомжам питерским!
Аве, Челси!
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Пулишича бы вернуть
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А вот и главный матч за всю историю Лиги Чемпионов.)))
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Да кому нужен матч двух российских бензоколонок?
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5-0 Сауль 2 голевые на Вернера
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