Анонс матча "Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов с выездного матча против "Янг Бойз".
В прошлом сезоне "Юнайтед" не смог выйти из своей группы Лиги Чемпионов, и главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже признал, что после приобретения Криштиану Роналду, Рафаэля Варана и Джейдона Санчо очередной провал недопустим.
Помимо "Янг Бойз", в Группе F "красным дьяволам" также предстоит сыграть с "Аталантой" и своим обидчиком по последнему финалу Лиги Европы "Вильярреалом".
- В случае своего выхода на поле нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду повторит рекорд Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге Чемпионов — 177.
- Криштиану уже является лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов с 134 голами, 15 из которых он забил за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год.
- "Янг Бойз" проиграл оба предыдущих матча против "Юнайтед" в еврокубках, что случилось в сезоне 2018/19.
- "Юнайтед" выиграл 50 процентов матчей в Лиге Чемпионов против швейцарских команд (4 победы, 2 ничьи, 2 поражения).
- "Янг Бойз" выиграл только один из восьми матчей против английских команд (1 ничья, 6 поражений) — 3:2 над "Тоттенхэмом" в августе 2010.
- Прежде "Янг Бойз" лишь однажды выступал в Лиге Чемпионов, заняв последнее место в группе в сезоне 2018/19. В первом туре той европейской кампании швейцарцы уступили дома "Юнайтед" со счетом 0:3.
- "Юнайтед" проиграл свой первый матч на групповом этапе только однажды в 21 последнем сезоне участия в Лиге Чемпионов — 2:1 от ПСВ в 2015/16.
"Юнайтед" оставил дома нападающего Эдинсона Кавани, который получил небольшой ушиб на тренировке. Также вне игры Дин Хендерсон, Алекс Теллес, Скотт Мактоминей и Амад Диалло.
Лига Чемпионов. Группа F. 1-й тур
"Янг Бойз" (Швейцария) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Берн. Стадион "Стад де Суиз". 19:45 Онлайн-трансляуия
14.09.2021 15:00
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Последние комментарии:
Ахах, дожали помойку))
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эх мю, даже я орнул. )) Арсенал вот в этом сезоне в еврокубках непобедим.
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какой же ор будет, если эти педики из группы не выйдут и пенальда попробует на вкус ЛЕ, хз играла ли она там когда-нибудь ухехехехехехех
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Голум Олегович, красавчик!
Топово показал себя в матче с Янг Бойз, пхахахааа
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Мдаааааа. Сульшер не причем.... Просто ван Биссака тупой и Лингард просто Лингард
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Вагнер до последнего надеялся, всех атакеров выпустил добивать сосольд немытых.
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У «МЮ» 4 поражения и 1 победа в 5 последних матчах Лиги чемпионов
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пиздец влили в состав охулиарды...
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Надеюсь, Сульшер ещё 100 лет будет тренировать мю
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Сульшерка чётко ведёт команду. Долгих лет!
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Сука лингард это просто орео. Даже не обидно, если эта голевуха только поможет тырнуть его из клуба то я рад. Всех слили но эту говняху оставили зачем то
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Криш развалил Ювентус теперь за МЮ принялся.
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Выпустите лингарда (с) чурки-фаны мю
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группа смерти у мю
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ПХАХАХАХАААА
МАНКИ, чё с ипалом?!!!!!
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шо с е6алом, скам?)
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ферги тайм)
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Лингард вообще красавчик бля, надеюсь его будут бить долго и со вкусом
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Не но тут только очищение чемпионшипом!
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АХАХАХАХАХАХАХАХААХАХА
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