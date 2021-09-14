Анонс матча "Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов с выездного матча против "Янг Бойз".

В прошлом сезоне "Юнайтед" не смог выйти из своей группы Лиги Чемпионов, и главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже признал, что после приобретения Криштиану Роналду, Рафаэля Варана и Джейдона Санчо очередной провал недопустим.

Помимо "Янг Бойз", в Группе F "красным дьяволам" также предстоит сыграть с "Аталантой" и своим обидчиком по последнему финалу Лиги Европы "Вильярреалом".

- В случае своего выхода на поле нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду повторит рекорд Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге Чемпионов — 177.
- Криштиану уже является лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов с 134 голами, 15 из которых он забил за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год.
- "Янг Бойз" проиграл оба предыдущих матча против "Юнайтед" в еврокубках, что случилось в сезоне 2018/19.
- "Юнайтед" выиграл 50 процентов матчей в Лиге Чемпионов против швейцарских команд (4 победы, 2 ничьи, 2 поражения).
- "Янг Бойз" выиграл только один из восьми матчей против английских команд (1 ничья, 6 поражений) — 3:2 над "Тоттенхэмом" в августе 2010.
- Прежде "Янг Бойз" лишь однажды выступал в Лиге Чемпионов, заняв последнее место в группе в сезоне 2018/19. В первом туре той европейской кампании швейцарцы уступили дома "Юнайтед" со счетом 0:3.
- "Юнайтед" проиграл свой первый матч на групповом этапе только однажды в 21 последнем сезоне участия в Лиге Чемпионов — 2:1 от ПСВ в 2015/16.

"Юнайтед" оставил дома нападающего Эдинсона Кавани, который получил небольшой ушиб на тренировке. Также вне игры Дин Хендерсон, Алекс Теллес, Скотт Мактоминей и Амад Диалло.

Лига Чемпионов. Группа F. 1-й тур
"Янг Бойз" (Швейцария) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Берн. Стадион "Стад де Суиз". 19:45 Онлайн-трансляуия


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 5154

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Последние комментарии:




  1. shadow-- 14.09.2021 21:43 # shadow--
    Ахах, дожали помойку))

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  2. acceptodessa 14.09.2021 21:43 # acceptodessa
    эх мю, даже я орнул. )) Арсенал вот в этом сезоне в еврокубках непобедим.

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  3. murderface616 14.09.2021 21:42 # murderface616
    какой же ор будет, если эти педики из группы не выйдут и пенальда попробует на вкус ЛЕ, хз играла ли она там когда-нибудь ухехехехехехех

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  4. sellman 14.09.2021 21:42 # sellman
    Голум Олегович, красавчик!
    Топово показал себя в матче с Янг Бойз, пхахахааа

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  5. alexander-arnold 14.09.2021 21:42 # alexander-arnold
    Мдаааааа. Сульшер не причем.... Просто ван Биссака тупой и Лингард просто Лингард

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  6. chelsea88 14.09.2021 21:41 # chelsea88
    Вагнер до последнего надеялся, всех атакеров выпустил добивать сосольд немытых.

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  7. blue-god 14.09.2021 21:41 # blue-god
    У «МЮ» 4 поражения и 1 победа в 5 последних матчах Лиги чемпионов

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  8. b84 14.09.2021 21:41 # b84
    пиздец влили в состав охулиарды...

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  9. felix-the-cat 14.09.2021 21:41 # felix-the-cat
    Надеюсь, Сульшер ещё 100 лет будет тренировать мю

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  10. thegodfather 14.09.2021 21:40 # thegodfather
    Сульшерка чётко ведёт команду. Долгих лет!

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  11. van-der-slav 14.09.2021 21:40 # van-der-slav
    Сука лингард это просто орео. Даже не обидно, если эта голевуха только поможет тырнуть его из клуба то я рад. Всех слили но эту говняху оставили зачем то

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  12. ensiferum 14.09.2021 21:40 # ensiferum
    Криш развалил Ювентус теперь за МЮ принялся.

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  13. keane16 14.09.2021 21:40 # keane16
    Выпустите лингарда (с) чурки-фаны мю

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  14. monsieurgood 14.09.2021 21:40 # monsieurgood
    группа смерти у мю

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  15. sellman 14.09.2021 21:40 # sellman
    ПХАХАХАХАААА

    МАНКИ, чё с ипалом?!!!!!

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  16. gucman 14.09.2021 21:40 # gucman
    шо с е6алом, скам?)

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  17. mixmaster 14.09.2021 21:39 # mixmaster
    ферги тайм)

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  18. jokerz 14.09.2021 21:39 # jokerz
    Лингард вообще красавчик бля, надеюсь его будут бить долго и со вкусом

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  19. weorlfc 14.09.2021 21:39 # weorlfc
    Не но тут только очищение чемпионшипом!

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  20. jirrort 14.09.2021 21:39 # jirrort
    АХАХАХАХАХАХАХАХААХАХА

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