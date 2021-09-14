Анонс матча "Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов с выездного матча против "Янг Бойз".

В прошлом сезоне "Юнайтед" не смог выйти из своей группы Лиги Чемпионов, и главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже признал, что после приобретения Криштиану Роналду, Рафаэля Варана и Джейдона Санчо очередной провал недопустим.



Помимо "Янг Бойз", в Группе F "красным дьяволам" также предстоит сыграть с "Аталантой" и своим обидчиком по последнему финалу Лиги Европы "Вильярреалом".



- В случае своего выхода на поле нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду повторит рекорд Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге Чемпионов — 177.

- Криштиану уже является лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов с 134 голами, 15 из которых он забил за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

- "Янг Бойз" проиграл оба предыдущих матча против "Юнайтед" в еврокубках, что случилось в сезоне 2018/19.

- "Юнайтед" выиграл 50 процентов матчей в Лиге Чемпионов против швейцарских команд (4 победы, 2 ничьи, 2 поражения).

- "Янг Бойз" выиграл только один из восьми матчей против английских команд (1 ничья, 6 поражений) — 3:2 над "Тоттенхэмом" в августе 2010.

- Прежде "Янг Бойз" лишь однажды выступал в Лиге Чемпионов, заняв последнее место в группе в сезоне 2018/19. В первом туре той европейской кампании швейцарцы уступили дома "Юнайтед" со счетом 0:3.

- "Юнайтед" проиграл свой первый матч на групповом этапе только однажды в 21 последнем сезоне участия в Лиге Чемпионов — 2:1 от ПСВ в 2015/16.



"Юнайтед" оставил дома нападающего Эдинсона Кавани, который получил небольшой ушиб на тренировке. Также вне игры Дин Хендерсон, Алекс Теллес, Скотт Мактоминей и Амад Диалло.



Лига Чемпионов. Группа F. 1-й тур

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Берн. Стадион "Стад де Суиз". 19:45 Онлайн-трансляуия