Матиас Погба: "Поль пока не решил"

Матиас Погба заявил, что его младший брат Поль пока не определился, останется ли в "Манчестер Юнайтед".

Накануне издание The Athletic сообщило, что теперь Погба склоняется к продлению своего контракта, истекающего следующим летом.



Перед этим на протяжении нескольких недель пресса твердила, что Поль уже все решил и уйдет в конце сезона свободным агентом.



На самом деле решение пока не принято, и, если верить Матиасу, возможны оба сценария, но в январе 28-летний француз не покинет "Олд Траффорд".



"Поль пока не решил, останется он в "Манчестер Юнайтед" или уйдет следующим летом".



"Это зависит от него. Прямо сейчас ему очень хорошо в "Манчестер Юнайтед", особенно в этом сезоне".



"Время покажет. Мы увидим, каким будет его решение, когда придет время", — сообщил Матиас El Chiringuito.