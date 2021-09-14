Матиас Погба: "Поль пока не решил"

Поль Погба Матиас Погба заявил, что его младший брат Поль пока не определился, останется ли в "Манчестер Юнайтед".

Накануне издание The Athletic сообщило, что теперь Погба склоняется к продлению своего контракта, истекающего следующим летом.

Перед этим на протяжении нескольких недель пресса твердила, что Поль уже все решил и уйдет в конце сезона свободным агентом.

На самом деле решение пока не принято, и, если верить Матиасу, возможны оба сценария, но в январе 28-летний француз не покинет "Олд Траффорд".

"Поль пока не решил, останется он в "Манчестер Юнайтед" или уйдет следующим летом".

"Это зависит от него. Прямо сейчас ему очень хорошо в "Манчестер Юнайтед", особенно в этом сезоне".

"Время покажет. Мы увидим, каким будет его решение, когда придет время", — сообщил Матиас El Chiringuito.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2021 14:00

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  1. whitenigger 14.09.2021 15:15 # whitenigger
    Бездарного негра забыли спросить, сам ничего не добился, зато кукурекает во все стороны как настоящая шестёрка

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  2. mancunia-planet 14.09.2021 14:59 # mancunia-planet
    Поль, пока!

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  3. vals1702 14.09.2021 14:09 # vals1702
    все ясно - РЕал

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  4. jokerz 14.09.2021 14:01 # jokerz
    зимой обоссать и на мороз!

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