Матиас Погба: "Поль пока не решил"
Матиас Погба заявил, что его младший брат Поль пока не определился, останется ли в "Манчестер Юнайтед".
Накануне издание The Athletic сообщило, что теперь Погба склоняется к продлению своего контракта, истекающего следующим летом.
Перед этим на протяжении нескольких недель пресса твердила, что Поль уже все решил и уйдет в конце сезона свободным агентом.
На самом деле решение пока не принято, и, если верить Матиасу, возможны оба сценария, но в январе 28-летний француз не покинет "Олд Траффорд".
"Поль пока не решил, останется он в "Манчестер Юнайтед" или уйдет следующим летом".
"Это зависит от него. Прямо сейчас ему очень хорошо в "Манчестер Юнайтед", особенно в этом сезоне".
"Время покажет. Мы увидим, каким будет его решение, когда придет время", — сообщил Матиас El Chiringuito.
14.09.2021 14:00
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Бездарного негра забыли спросить, сам ничего не добился, зато кукурекает во все стороны как настоящая шестёрка
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Поль, пока!
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все ясно - РЕал
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зимой обоссать и на мороз!
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