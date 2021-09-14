"Арсенал" планирует продать Лено летом

"Арсенал" планирует попрощаться с голкипером Берндом Лено по окончании этого сезона.

Год назад главный тренер "Арсенала" Микель Артета сделал выбор в пользу Лено, когда определялся с первым номером на сезон, результатом чего стала продажа Эмилиано Мартинеса в "Астон Виллу" за 20 миллионов фунтов.



Однако Лено это доверие не оправдал, заставив "канониров" заплатить 30 млн. фунтов "Шеффилд Юнайтед" за Аарона Рамсдейла минувшим летом.



Как утверждает Daily Mail, "Арсенал" покупал Рамсдейла с намерением сделать 23-летнего англичанина основным голкипером по ходу кампании, но это может произойти раньше, чем ожидалось.



Девять пропущенных Лено мячей в трех первых матчах заставили Артету выпустить Рамсдейла уже на субботний поединок против "Норвича". Аарон сохранил свои ворота на замке и помог своей новой команде набрать первые очки (1:0).



Ожидается, что теперь Рамсдейл останется в стартовом составе, тогда как Лено будет неспешно искать новый клуб.



В данный момент маловероятно, что Бернд покинет "Эмирейтс" в январе, но следующим летом продажа 29-летнего немца будет более чем вероятной, учитывая истекающий в 2023 году контракт.