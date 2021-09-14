Каррагер призвал "Ливерпуль" заключить новый контракт с Салахом

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Ливерпуль" должен уговорить нападающего Мохамеда Салаха заключить новый контракт.

Минувшим летом "Ливерпуль" продлил сотрудничество с целым рядом основных игроков. Салах, чей действующий контракт истекает в 2023 году, не спешит следовать примеру партнеров по команде.



Согласно слухам, у клуба и игрока есть разногласия насчет зарплаты по новому контракту, однако Каррагер убежден, что 29-летний египтянин заслуживает получать больше денег.



"Он исполняет роль огромной важности, и иногда я сочувствую Мо Салаху, потому что ему не всегда уделяют должного внимания".



"Вспоминая о победе "Ливерпуля" в лиге, люди возвращаются к моменту, когда клуб купил Алиссона и Виргила Ван Дейка. Мо Салах пришел на шесть месяцев раньше (Ван Дейка)".



"Каждый из них троих сделал огромный вклад, но люди говорят, что в первую очередь именно голкипер и центральный защитник помогли "Ливерпулю" достичь нового уровня".



"Мы также не должны забывать, что Салах играет справа. Да, он фланговый нападающий, но он не играет по центру. Когда ты нуждаешься в нем, он тут как тут".



"Если он не забивает несколько матчей, ты просто думаешь, что следующий точно забьет Мо Салах. Просто такой он игрок".



"И хотя "Ливерпуль" не потратил этим летом больших денег, как другие команды, они заключили новые контракты со многими игроками. Мо Салах этого пока не сделал".



"Естественно, он хочет прибавку к зарплате. И это справедливо. Он этого заслуживает. За то, что он сделал с момента своего перехода в "Ливерпуль", он заслуживает быть одним из самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-Лиге".



"Он никогда не бывает травмирован и год за годом становится лучшим бомбардиром. Такой он игрок".



"Думаю, Мо Салах — такой же профессионал, как и Роналду. Он ухаживает за собой, и я думаю, Мо Салах способен играть еще много лет, поэтому я надеюсь, что новый контракт будет согласован как можно раньше".



"Всегда есть дебаты насчет денег. Игрок хочет получать чуть больше, клуб хочет платить чуть меньше, но этот вопрос нужно решить. Я скрещиваю пальцы в надежде, что новый контракт будет подписан, потому что он заслуживает этого тем, что сделал для "Ливерпуля", — сообщил Каррагер в эфире.