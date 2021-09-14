Сульшер чувствует, что теперь МЮ лучше готов к Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер чувствует, что на сей раз его команда гораздо лучше готова к выступлению в Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне "Юнайтед" даже не смог выйти из группы Лиги Чемпионов, сыграв ряд позорных матчей вроде выездов к "Истанбул Башакшехиру" и "РБ Лейпциг".



С тех пор "красные дьяволы" укрепили свой состав опытнейшими Криштиану Роналду с Рафаэлем Вараном и перспективнейшим Джейдоном Санчо. Сульшер чувствует, что для его команды закончились оправдания, и очередной провал немыслим.



"У этого клуба были очень, очень хорошие вечера и запоминающиеся исторические вечера в Лиге Чемпионов. Важнейшие вечера для этого клуба".



"Поэтому мы вступаем в этот турнир, чтобы пройти весь путь до конца, хотя мы и знаем, что это будет сложно. Как и всегда".



"Но мы добавили в опыте, мастерстве и молодости. Надеюсь, в этом году мы лучше готовы к тому, что нас ждет".



"У нас было достаточно разочарований, это уж точно. Однако я должен сказать, что за последние сезоны эта команда выросла и окрепла. Когда я только брался за работу, нашим планом всегда было создать команду, обладающую достаточным опытом и мастерством для борьбы за трофеи".



"Игроки вроде Давида Де Хеа и Харри Магуайра уже пару лет вместе, у команды появился стержень, и теперь мы наблюдаем опытную и мастеровитую команду".



"Конечно, Рафаэль и Криштиану добавили нам кое-что еще. Это можно лишь купить, если только ты сам не выиграешь Лигу Чемпионов четыре раза".



"Мы определенно извлекли урок. Это особенный коллектив, где заботятся друг о друге. У нас очень хорошая атмосфера, и это сослужит нам хорошую службу", — цитирует Сульшера The Independent.