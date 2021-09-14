Невилл и Каррагер поспорили, является ли Роналду величайшим игроком всех времен

Эксперты Sky Sports Гари Невилл и Джейми Каррагер схлестнулись в жарком споре насчет того, является ли нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду величайшим игроком всех времен.

Естественно, выступая на стороне своего бывшего клуба, Невилл считает, что Роналду нет и не было равных. Гари указывает на то, что Криштиану — самый разносторонний игрок.



"Представьте себя тренером, у которого осталась одна замена и который может выпустить любого игрока из истории на своем пике, кто бы это был?"



"Это был бы Криштиану Роналду. Абсолютно точно".



"Я просто смотрю на его разнообразие голов. Он может забить с левой ноги, своей неудобной ноги. Он может забить с правой ноги. Он может забить с дистанции. Сейчас в мировом футболе, наверное, нет никого лучше по игре в штрафной площадке".



"Он может забить с пенальти. А если ты будешь навешивать на него в штрафную, он забьет головой. Он даже может забить со стандартного положения".



"Поэтому именно его я считаю величайшим игроком, когда либо существовавшим. Он тот игрок, который может добыть победу в матче наибольшим количеством различных способов. Он самый совершенный игрок".



"Нет сомнений, что Месси забил неприличное количество голов, он невероятный игрок. Но у Роналду есть три больших отличия: голы головой, которых у Роналду в четыре-пять раз больше; голы с неудобной ноги, которых у Роналду на 30-40 процентов больше; а также он реализовал больше пенальти".



"Просто глядя на это, я делаю вывод, что он более совершенный игрок. Его голы на международном уровне, победы в Лиге Чемпионов с командами, которые были не так хороши, как команды Месси, заставляют меня считать, что он величайший игрок всех времен", — сообщил Невилл в эфире в понедельник вечером.



Однако Каррагер не смог согласиться с Гари, остановив свой выбор на Лионеле Месси, который минувшим летом сменил "Барселону" на ПСЖ.



"Ты рассуждаешь о разнообразии голов. Но не имеет значения, как мяч оказался в сетке. Гол ли это головой или ударом со штрафного. У Месси выше результативность, чем у Роналду".



"Кроме того, Месси является плеймейкером. Месси может диктовать игру. Роналду не умеет этого. Повторюсь, это не критика. Но я ни за что не соглашусь, что Роналду — величайший игрок всех времен".



"Ты говорил о том, кого бы ты хотел выпустить на замену. Так вот, Месси забил вдвое больше, выходя со скамейки. Поэтом твое утверждение нелепо. Какая разница, что все свои голы Месси забивает левой ногой. Статистика говорит, что у него больше шансов отличиться".



"Это два удивительных игрока. Если говорить о всех атрибутах, то Роналду является более совершенным игроком. Он может делать вещи, которые не может Месси, если мы говорим об игре неудобной ногой или игре в воздухе".



"Но Месси способен вытворять вещи, видя которые, ты не можешь поверить своим глазам. Что делает Роналду, могут делать другие игроки. Что делает Месси, ты никогда не видел прежде", — возразил коллеге по эфиру Невилл.