Тухель считает победу в Лиге Чемпионов только своим достижением

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что считает победу в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне только своим достижением.

Возглавив "Челси" в январе, Тухель не только финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, но и выиграл Лигу Чемпионов.

Многие скептики до сих пор считают, что Тухель выехал на багаже своего предшественника Фрэнка Лэмпарда и все еще должен доказать свой класс, но Томас думает иначе и не собирается ни с кем делить победу.

"Для меня никогда не было проблемой принять ту работу, которую Фрэнк проделал на групповой стадии".

"Но та победа по-прежнему ощущается как мой трофей — у меня нет ощущения, что я выиграл только половину Лиги Чемпионов. В финале и матчах плей-офф ответственность была на мне. Я чувствовал, что это моя команда, и мы были сплоченными".

"Должен ли я теперь доказать, что способен вывести команду из группы? Нет. Это не имеет ко мне отношения".

"Мы хотим выиграть Лигу Чемпионов снова, но нам нужно принять, насколько это тяжело. Никто здесь не стесняется признать, что нам придется сражаться в каждом соревновании, где мы участвуем. Мы хотим хорошо стартовать завтра, и мы начинаем все с нуля", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Лэмпард, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. faridmyu90 14.09.2021 09:47 # faridmyu90
    Вот интересно что подумает игроки членси от такого коментарии тухлого снова сливат будут как была ранше интрига началос сколка удержится тухлый делаем ставки

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  2. fc-oil 14.09.2021 09:32 # fc-oil
    Знатно пустил струю на легенду пенсов

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  3. ask 14.09.2021 08:28 # ask
    Красавец снова обоссал сутулую легенду Сити

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  4. bluehonorcfc9 14.09.2021 07:20 # bluehonorcfc9
    Михужло грязно собирает

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  5. chr1s8rown 14.09.2021 06:31 # chr1s8rown
    Уахаха никакого уважение лпсу

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  6. alexander-arnold 14.09.2021 04:55 # alexander-arnold
    цитирует Тухеля Sky Sports.

    Тупые членсы уже не видят разницы между скай спортс и михайло

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  7. ganinilyha 14.09.2021 02:18 # ganinilyha
    Мне кажется Лэмпард в тильте до конца карьеры будет

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  8. gucman 14.09.2021 00:23 # gucman
    Миxyйлo такими темпами скоро будет в жoпу давать за комменты)

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  9. godlike 14.09.2021 00:22 # godlike
    не ну эт откровенный байт от михуйло, 6лять никакие скептики не считают что он вывез на каком то там багаже, разница в тренерском уровне и игре команды видна всем, тухель наоборот считает это не только своей победой, но от этого она не менее своей не становится как бы ни парадоксально звучало

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  10. slash-lfc 14.09.2021 00:18 # slash-lfc
    Бздухель крыса. Выиграл картонку и будет надрачивать на неё. При полных стадионах Объе6алси из группы выйти бы.

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