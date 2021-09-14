Тухель считает победу в Лиге Чемпионов только своим достижением

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что считает победу в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне только своим достижением.

Возглавив "Челси" в январе, Тухель не только финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, но и выиграл Лигу Чемпионов.



Многие скептики до сих пор считают, что Тухель выехал на багаже своего предшественника Фрэнка Лэмпарда и все еще должен доказать свой класс, но Томас думает иначе и не собирается ни с кем делить победу.



"Для меня никогда не было проблемой принять ту работу, которую Фрэнк проделал на групповой стадии".



"Но та победа по-прежнему ощущается как мой трофей — у меня нет ощущения, что я выиграл только половину Лиги Чемпионов. В финале и матчах плей-офф ответственность была на мне. Я чувствовал, что это моя команда, и мы были сплоченными".



"Должен ли я теперь доказать, что способен вывести команду из группы? Нет. Это не имеет ко мне отношения".



"Мы хотим выиграть Лигу Чемпионов снова, но нам нужно принять, насколько это тяжело. Никто здесь не стесняется признать, что нам придется сражаться в каждом соревновании, где мы участвуем. Мы хотим хорошо стартовать завтра, и мы начинаем все с нуля", — цитирует Тухеля Sky Sports.