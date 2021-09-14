Тухель считает победу в Лиге Чемпионов только своим достижением
Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что считает победу в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне только своим достижением.
Возглавив "Челси" в январе, Тухель не только финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, но и выиграл Лигу Чемпионов.
Многие скептики до сих пор считают, что Тухель выехал на багаже своего предшественника Фрэнка Лэмпарда и все еще должен доказать свой класс, но Томас думает иначе и не собирается ни с кем делить победу.
"Для меня никогда не было проблемой принять ту работу, которую Фрэнк проделал на групповой стадии".
"Но та победа по-прежнему ощущается как мой трофей — у меня нет ощущения, что я выиграл только половину Лиги Чемпионов. В финале и матчах плей-офф ответственность была на мне. Я чувствовал, что это моя команда, и мы были сплоченными".
"Должен ли я теперь доказать, что способен вывести команду из группы? Нет. Это не имеет ко мне отношения".
"Мы хотим выиграть Лигу Чемпионов снова, но нам нужно принять, насколько это тяжело. Никто здесь не стесняется признать, что нам придется сражаться в каждом соревновании, где мы участвуем. Мы хотим хорошо стартовать завтра, и мы начинаем все с нуля", — цитирует Тухеля Sky Sports.
14.09.2021 00:05
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Последние комментарии:
Вот интересно что подумает игроки членси от такого коментарии тухлого снова сливат будут как была ранше интрига началос сколка удержится тухлый делаем ставки
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Знатно пустил струю на легенду пенсов
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Красавец снова обоссал сутулую легенду Сити
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Михужло грязно собирает
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Уахаха никакого уважение лпсу
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цитирует Тухеля Sky Sports.
Тупые членсы уже не видят разницы между скай спортс и михайло
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Мне кажется Лэмпард в тильте до конца карьеры будет
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Миxyйлo такими темпами скоро будет в жoпу давать за комменты)
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не ну эт откровенный байт от михуйло, 6лять никакие скептики не считают что он вывез на каком то там багаже, разница в тренерском уровне и игре команды видна всем, тухель наоборот считает это не только своей победой, но от этого она не менее своей не становится как бы ни парадоксально звучало
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Бздухель крыса. Выиграл картонку и будет надрачивать на неё. При полных стадионах Объе6алси из группы выйти бы.
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