Клаттенбург считает, что красную карточку Стрейка следует аннулировать

Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что у "Лидса" есть хорошие шансы отменить трехматчевую дисквалификацию защитника Паскаля Стрейка.

Накануне Стрейк получил прямую красную карточку за фол на юниоре "Ливерпуля" Харви Эллиотте, который вывихнул лодыжку и теперь пропустит многие месяцы.



Однако Клаттенбург не видит в действиях Паскаля злого умысла и приводит в пример похожий прецедент из сезона 2019/20.



"Вспомните фол Сона Хен Мина на Андре Гомеше, за что нападающего "Тоттенхэма" удалили. "Шпоры" подали апелляцию, и красная карточка была аннулирована".



Точно таким же образом "Лидс" обязан подать апелляцию после того, как Стрейк был удален за стык с Эллиоттом в воскресенье".



"Из-за серьезности травмы Эллиотта мы не видели всех повторов. С ракурса во время прямой трансляции фол Стрейка не выглядел умышленным".



"Как пояснил судейских корпус, Стрейк угрожал здоровью Эллиотта. Но, как и "Тоттенхэм" в случае с Соном, "Лидс" имеет все шансы на удовлетворение своей апелляции", — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.