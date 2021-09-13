Клаттенбург считает, что красную карточку Стрейка следует аннулировать
Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что у "Лидса" есть хорошие шансы отменить трехматчевую дисквалификацию защитника Паскаля Стрейка.
Накануне Стрейк получил прямую красную карточку за фол на юниоре "Ливерпуля" Харви Эллиотте, который вывихнул лодыжку и теперь пропустит многие месяцы.
Однако Клаттенбург не видит в действиях Паскаля злого умысла и приводит в пример похожий прецедент из сезона 2019/20.
"Вспомните фол Сона Хен Мина на Андре Гомеше, за что нападающего "Тоттенхэма" удалили. "Шпоры" подали апелляцию, и красная карточка была аннулирована".
Точно таким же образом "Лидс" обязан подать апелляцию после того, как Стрейк был удален за стык с Эллиоттом в воскресенье".
"Из-за серьезности травмы Эллиотта мы не видели всех повторов. С ракурса во время прямой трансляции фол Стрейка не выглядел умышленным".
"Как пояснил судейских корпус, Стрейк угрожал здоровью Эллиотта. Но, как и "Тоттенхэм" в случае с Соном, "Лидс" имеет все шансы на удовлетворение своей апелляции", — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.
13.09.2021 22:00
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Все нормальные люди так считают и только портовые xyecocы и е6алай таракан считают иначе, до чего же мразотные твари эти портовые xyecocы!
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Если такой подкат сделать под кристину или гнома с псж, то игрока бы растреляли на месте. А так из за простого хуеплета можно расходится
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Конченный долбаеб, не было повторов у него, блять. Кто хотел, тот нашел способ посмотреть, и если ты, даун тупой, не видел повторов, то нахуй открывать еблет? Подкат сзади приведший к травме, какие, тут, сука, могут быть вопросы? Совсем уже объебался, ебарь САФа.
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А так показал красную для Клоппа чтоб был бы спокоинее... и то бурчал 5 мин резервному арбитру...
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Как бы да Эллиоту самому просто не повезло! Жаль что повторы не показываю для слабонервных.... пару раз откручивал повтор но так и не увилел грубый фол...
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Это правильно
Подкат был замечательный, а результат подката вообще выше всяких похвал. За поломку скузнявого молокососа Лидсу наоборот нужно добавить несколько очков в АПЛ, а не наказывать их игроков наротированными клопкой левыми красными карточками.
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