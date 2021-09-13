"Сити" снял с продажи всю атрибутику, имеющую отношение к Менди

"Манчестер Сити" снял с продажи всю атрибутику, имеющую отношение к защитнику Бенжамену Менди.

В данный момент Менди находится под арестом и обвиняется в нескольких случаях изнасилования и сексуального насилия. Начало судебного процесса по делу Бенжамена назначено на 24 января.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола как огня избегает любых вопросов насчет Менди в общении с прессой.



Однако поступки "горожан" говорят громче слов. Несмотря на то, что Менди категорически отрицает свою неправоту и пока не признан судом виновным, клуб немедленно отстранил Бенжамена, когда только стало известно о его аресте.



Также, как сообщает The Telegraph, из официального онлайн-магазина "Сити" исчезли все товары, имеющие отношение к французу. Поиск по ключевым фразам "Benjamin Mendy" или "Mendy" дает пустой результат.



Вполне очевидно, что чемпионы Премьер-Лиги сторонятся Менди и не хотят, чтобы Бенжамен ассоциировался с клубом.