"Сити" снял с продажи всю атрибутику, имеющую отношение к Менди

Бенжамен Менди "Манчестер Сити" снял с продажи всю атрибутику, имеющую отношение к защитнику Бенжамену Менди.

В данный момент Менди находится под арестом и обвиняется в нескольких случаях изнасилования и сексуального насилия. Начало судебного процесса по делу Бенжамена назначено на 24 января.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола как огня избегает любых вопросов насчет Менди в общении с прессой.

Однако поступки "горожан" говорят громче слов. Несмотря на то, что Менди категорически отрицает свою неправоту и пока не признан судом виновным, клуб немедленно отстранил Бенжамена, когда только стало известно о его аресте.

Также, как сообщает The Telegraph, из официального онлайн-магазина "Сити" исчезли все товары, имеющие отношение к французу. Поиск по ключевым фразам "Benjamin Mendy" или "Mendy" дает пустой результат.

Вполне очевидно, что чемпионы Премьер-Лиги сторонятся Менди и не хотят, чтобы Бенжамен ассоциировался с клубом.


Метки Манчестер Сити, Менди

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 5261

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Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 14.09.2021 07:21 # bluehonorcfc9
    Вот жеж тупая нигралла , чисто жизнь себе сломал

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  2. mu4life 14.09.2021 06:35 # mu4life
    Ее все равно никто не покупал :D

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  3. alexander-arnold 14.09.2021 04:57 # alexander-arnold
    От этих нигеров одни проблемы

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  4. pakhrudinov 14.09.2021 02:05 # pakhrudinov
    Пипец, вот она - Семейка Шити. Ещё ничего не известно, а уже от игрока открестились. Сборище крыс, а не команда

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  5. chelsiukpro 13.09.2021 22:45 # chelsiukpro
    50млн фунтов в очко потрачено

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  6. b84 13.09.2021 22:15 # b84
    а что вы ожидали от этой помойки?

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  7. true-manc 13.09.2021 22:13 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  8. mansoor 13.09.2021 22:11 # mansoor
    Самый провальный трансфер

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  9. felix-the-cat 13.09.2021 21:57 # felix-the-cat
    Крысы ебучие

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  10. godlike 13.09.2021 21:42 # godlike
    ma boi gettin canceled by либеральное общество жи есть

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  11. halamadrid94 13.09.2021 21:38 # halamadrid94
    Еще не доказана вина, а они уже отреклись от него. Вот что значит КОРОЛИ!!!

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  12. gandalf 13.09.2021 21:12 # gandalf
    КОРОЛИ

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  13. superglor 13.09.2021 21:06 # superglor
    Игроки Сити выразили поддержку Бенжамену Менди и вышли на разминку в футболках с его именем

    https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/67/590x/Man-City-866449.jpg

    https://i2-prod.mirror.co.uk/incoming/article11345567.ece/ALTERNATES/s1200b/Manchester-City-v-Stoke-City-UK-14-Oct-2017.jpg

    Браво Сити!

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