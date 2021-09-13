"Сити" снял с продажи всю атрибутику, имеющую отношение к Менди
"Манчестер Сити" снял с продажи всю атрибутику, имеющую отношение к защитнику Бенжамену Менди.
В данный момент Менди находится под арестом и обвиняется в нескольких случаях изнасилования и сексуального насилия. Начало судебного процесса по делу Бенжамена назначено на 24 января.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола как огня избегает любых вопросов насчет Менди в общении с прессой.
Однако поступки "горожан" говорят громче слов. Несмотря на то, что Менди категорически отрицает свою неправоту и пока не признан судом виновным, клуб немедленно отстранил Бенжамена, когда только стало известно о его аресте.
Также, как сообщает The Telegraph, из официального онлайн-магазина "Сити" исчезли все товары, имеющие отношение к французу. Поиск по ключевым фразам "Benjamin Mendy" или "Mendy" дает пустой результат.
Вполне очевидно, что чемпионы Премьер-Лиги сторонятся Менди и не хотят, чтобы Бенжамен ассоциировался с клубом.
13.09.2021 21:00
Просмотров: 5261
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Последние комментарии:
Вот жеж тупая нигралла , чисто жизнь себе сломал
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Ее все равно никто не покупал :D
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От этих нигеров одни проблемы
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Пипец, вот она - Семейка Шити. Ещё ничего не известно, а уже от игрока открестились. Сборище крыс, а не команда
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50млн фунтов в очко потрачено
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а что вы ожидали от этой помойки?
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КОРОЛИ!!!
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Самый провальный трансфер
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Крысы ебучие
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ma boi gettin canceled by либеральное общество жи есть
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Еще не доказана вина, а они уже отреклись от него. Вот что значит КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ
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Игроки Сити выразили поддержку Бенжамену Менди и вышли на разминку в футболках с его именем
https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/67/590x/Man-City-866449.jpg
https://i2-prod.mirror.co.uk/incoming/article11345567.ece/ALTERNATES/s1200b/Manchester-City-v-Stoke-City-UK-14-Oct-2017.jpg
Браво Сити!
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