Мерфи: "Даже Роналду МЮ будет недостаточно для титула"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что одного только Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" будет недостаточно для завоевания титула Премьер-Лиги.
После четырех сыгранных матчей "Юнайтед" возглавляет Премьер-Лигу вместе с "Ливерпулем" и "Челси" — у всех трех команд по 10 очков.
Однако Мерфи не думает, что "красные дьяволы" смогут выдержать этот темп на длинной дистанции. "Юнайтед" по-прежнему не хватает баланса и умения проводить большие матчи.
"В последние сезоны было много матчей, когда они забивали кучу голов и смотрелись хорошо с атакующей точки зрения. Их проблемой в последние пару сезонов — особенно в прошлом — были матчи против "большой пятерки". Им было сложно обыгрывать лучших".
"Смогут ли они таким же уверенным образом проводить большие матчи и есть ли у них правильных баланс для конкуренции с "Челси", "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"? Я так не думаю. Даже с Роналду".
"Разве они лучше "Челси"? Я так не думаю. Разве они лучше "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"? Я так не думаю. Я просто не думаю, что один Роналду придаст команде баланс. Он удивительный нападающий, который будет забивать много голов, удивительный игрок. Но их баланс не соответствует уровню команд, перечисленных мной выше", — сообщил Мерфи talkSPORT.
13.09.2021 20:00
Просмотров: 3104
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Примерно так и есть.
(ответить)
Посмотрим. Мерфи и остальные Иксперты могут говорить все что угодно. К Боксинг-дэй все будет более-менее понятно.
(ответить)
это правда.
(ответить)
С такими конкурентами к сожалению не хватит и Роналду
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий