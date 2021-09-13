Мерфи: "Даже Роналду МЮ будет недостаточно для титула"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что одного только Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" будет недостаточно для завоевания титула Премьер-Лиги.

После четырех сыгранных матчей "Юнайтед" возглавляет Премьер-Лигу вместе с "Ливерпулем" и "Челси" — у всех трех команд по 10 очков.



Однако Мерфи не думает, что "красные дьяволы" смогут выдержать этот темп на длинной дистанции. "Юнайтед" по-прежнему не хватает баланса и умения проводить большие матчи.



"В последние сезоны было много матчей, когда они забивали кучу голов и смотрелись хорошо с атакующей точки зрения. Их проблемой в последние пару сезонов — особенно в прошлом — были матчи против "большой пятерки". Им было сложно обыгрывать лучших".



"Смогут ли они таким же уверенным образом проводить большие матчи и есть ли у них правильных баланс для конкуренции с "Челси", "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"? Я так не думаю. Даже с Роналду".



"Разве они лучше "Челси"? Я так не думаю. Разве они лучше "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"? Я так не думаю. Я просто не думаю, что один Роналду придаст команде баланс. Он удивительный нападающий, который будет забивать много голов, удивительный игрок. Но их баланс не соответствует уровню команд, перечисленных мной выше", — сообщил Мерфи talkSPORT.