Тухель рассказал, что Чилуэлл все еще приходит в себя после Евро-2020
Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил продолжающееся отсутствие Бена Чилуэлла тем, что защитник все еще приходит в себя после Евро-2020.
Блестяще завершив прошлый сезон за свой клуб, Чилуэлл не сыграл ни минуты за сборную Англии на Чемпионате Европы.
Из отпуска Чилуэлл вернулся с тяжелым грузом на душе, вдобавок обнаружив, что его конкурент по позиции Маркос Алонсо находится в отличной форме. Именно поэтому финал Лиги Чемпионов почти четыре месяца назад остается последним официальным матчем для Бена.
"Он сильно провел 90 минут финала Лиги Чемпионов и в целом хорошо завершил прошлый сезон. Он на высоком уровне сыграл много минут за нас во многих важных матчах".
"Лично для него Евро стал тяжелым периодом, потому что он видел шансы, когда бы мог сыграть. Знаю, это тяжело, потому что ты все равно чувствуешь себя частью команды, но ты не чувствуешь этого по-настоящему, не проливая пот на поле и так и не надев футболку. Это странное чувство. Кроме того, на протяжении четырех пяти недель ты безостановочно тренируешься".
"У него был перерыв, но ему было сложно полностью расслабиться и сбросить это разочарование со своих плеч. Когда он вернулся сюда, я увидел, что он морально утомлен и все еще переживает из-за этой ситуации".
"Также ему очень не повезло, потому что Маркос полностью провел предсезонный период с нами и ухватился за свой шанс, демонстрируя мастерство и настрой. Маркос исполняет ключевую роль с первого дня, раскрывшись на позиции Чилли".
"Однако сейчас он в обойме. Он в хорошей форме и может сыграть в любую минуту", — цитирует Тухеля Sky Sports.
13.09.2021 19:00
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Последние комментарии:
Устал после че
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саут пидoр рили, тут даже вопрос не в том что шоу первый вариант, пусть так он круто сыграл, дело в том что он даже секунды сыграть чилу не дал, когда 2-3 матча шла ротация мог бы и выпустить
а так топарик еще один даже не вступил в бой, эта команда на пике будет очень страшная
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Норм лисы неликвид лохам всяким втюхивают. Вот кто бизнескар настоящий.
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Вот что значит физрук в сборной. Нормальной ротации состава провести не мог, чтоб другие хотя бы на групповом этапе сыграли.
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такой нежный
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Да Алонсо красавчик! Пусть играет пока в хорошей форме... Чилл уже с Зенитом может сыграть а Алонсо на Тотенхэм пусть готовится
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