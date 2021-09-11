"Арсенал" рассматривает Поттера и Франка на замену Артете

Грэм Поттер и Томас Франк "Арсенал" рассматривает Грэма Поттера из "Брайтона" и Томаса Франка из "Брентфорда" в качестве кандидатов на замену своему главному тренеру Микелю Артете.

Артета возвращается с международного перерыва, находясь под колоссальным давлением. После трех поражений с общим счетом 0:9 в трех первых матчах Премьер-Лиги от Микеля ожидают резкого улучшения результатов и игры.

Если "канониры" не прибавят, Артета может не пережить следующий международный перерыв, который будет в октябре.

Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, некоторые люди в руководстве "Арсенала" уже ведут разговоры о том, кто может принять управление командой, если Артета так и не выправит ситуацию.

Особый интерес у "канониров" вызывают Поттер и Франк, которые заставили свои команды играть в очень привлекательный футбол атакующей направленности.

Этих двух специалистов лондонский клуб котирует выше, чем Антонио Конте и Эдди Хау, которые в данный момент находятся без работы.


Метки Арсенал, Артета, Брайтон, Брентфорд, Поттер, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2021 07:00

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