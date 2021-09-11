"Арсенал" рассматривает Поттера и Франка на замену Артете
"Арсенал" рассматривает Грэма Поттера из "Брайтона" и Томаса Франка из "Брентфорда" в качестве кандидатов на замену своему главному тренеру Микелю Артете.
Артета возвращается с международного перерыва, находясь под колоссальным давлением. После трех поражений с общим счетом 0:9 в трех первых матчах Премьер-Лиги от Микеля ожидают резкого улучшения результатов и игры.
Если "канониры" не прибавят, Артета может не пережить следующий международный перерыв, который будет в октябре.
Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, некоторые люди в руководстве "Арсенала" уже ведут разговоры о том, кто может принять управление командой, если Артета так и не выправит ситуацию.
Особый интерес у "канониров" вызывают Поттер и Франк, которые заставили свои команды играть в очень привлекательный футбол атакующей направленности.
Этих двух специалистов лондонский клуб котирует выше, чем Антонио Конте и Эдди Хау, которые в данный момент находятся без работы.
11.09.2021 07:00
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