ФИФА сняла санкции с южноамериканских игроков из Премьер-Лиги

ФИФА сняла санкции с южноамериканских игроков, которых клубы Премьер-Лиги не отпустили в свои сборные в этот международный перерыв.

В преддверии этой паузы на игры сборных клубы Премьер-Лиги приняли единодушное решение не отпускать своих футболистов, если тем будет грозить 10-дневный карантин по возвращении из своих сборных в Великобританию.



Это затронуло бразильцев Эдерсона и Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити", Фреда из "Манчестер Юнайтед", Алиссона, Фабиньо и Роберто Фирмино из "Ливерпуля", Тиаго Силву из "Челси", Рафинью из "Лидса", а также парагвайца Мигеля Альмирона из "Ньюкасла", мексиканца Рауля Хименеса из "Вулверхэмптона" и чилийца Франсиско Сьерральту из "Уотфорда".



ФИФА наказала перечисленных игроков пятидневной дисквалификацией после жалоб Федераций футбола Бразилии, Парагвая, Мексики и Чили.



Однако после переговоров с участием ФИФА, FA и Премьер-Лиги эти жалобы были отозваны. Теперь перечисленные выше игроки смогут сыграть за свои клубы в ближайшем туре, сообщает Sky Sports.