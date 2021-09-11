ФИФА сняла санкции с южноамериканских игроков из Премьер-Лиги

Алиссон и Тиаго Силва ФИФА сняла санкции с южноамериканских игроков, которых клубы Премьер-Лиги не отпустили в свои сборные в этот международный перерыв.

В преддверии этой паузы на игры сборных клубы Премьер-Лиги приняли единодушное решение не отпускать своих футболистов, если тем будет грозить 10-дневный карантин по возвращении из своих сборных в Великобританию.

Это затронуло бразильцев Эдерсона и Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити", Фреда из "Манчестер Юнайтед", Алиссона, Фабиньо и Роберто Фирмино из "Ливерпуля", Тиаго Силву из "Челси", Рафинью из "Лидса", а также парагвайца Мигеля Альмирона из "Ньюкасла", мексиканца Рауля Хименеса из "Вулверхэмптона" и чилийца Франсиско Сьерральту из "Уотфорда".

ФИФА наказала перечисленных игроков пятидневной дисквалификацией после жалоб Федераций футбола Бразилии, Парагвая, Мексики и Чили.

Однако после переговоров с участием ФИФА, FA и Премьер-Лиги эти жалобы были отозваны. Теперь перечисленные выше игроки смогут сыграть за свои клубы в ближайшем туре, сообщает Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Лидс, Манчестер Сити, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 11.09.2021 06:40 # ray-black
    А Аргентина не считается Южной Америкой?

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  2. superglor 11.09.2021 06:24 # superglor
    Саф и тут насосал, ну какой же великий!

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