4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 11 сентября, восемью поединками стартует 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" играет четвертое подряд лондонское дерби — еще ни одна команда не начинала сезон Премьер-Лиги таким образом. В 11 последних таких дерби в рамках чемпионата "орлы" ни разу не победили. "Тоттенхэм" не показывает ничего выдающегося, но при этом является единственным коллективом, который пока не терял очки в этой кампании. "Шпоры" не проигрывают "орлам" уже в 12 встречах кряду в Премьер-Лиге.



"Кристал Пэлас" готов устроить дебюты для Майкла Олисе и Одсонна Эдуара. Лука Миливоевич уладил проблемы личного характера и может сыграть свой первый матч в сезоне. Джеффри Шлюпп травмирован.



Из-за связанных с коронавирусом ограничений "Тоттенхэм" будет лишен Кристиана Ромеро, Давинсона Санчеса и Джовани Ло Чельсо. Сон Хен Мин вернулся с травмой икроножной мышцы из сборной Южной Кореи и находится под вопросом, как и Оливер Скипп, Райан Сессеньон и Стивен Бергвейн.



УОТФОРД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Уотфорд" начал сезон с победы, но затем потерпел два поражения подряд, в которых даже не смог забить. "Вулверхэмптон" претендует на звание пока что самой невезучей команды в этой кампании — при достойной игре "волки" очков не имеют. "Вулверхэмптон" и "Уотфорд" одержали по две победы в четырех последних встречах в Премьер-Лиге.



Чилийский защитник Франсиско Сьерральта не сыграет за "Уотфорд", если ФИФА не отменит его дисквалификацию из-за неявки в сборную. Жоао Педро залечил колено. Может дебютировать за клуб Озан Туфан.



Мексика отозвала свою жалобу в ФИФА, и теперь нападающий Рауль Хименес сможет сыграть за "Вулверхэмптон". Хонни и Педру Нету травмированы.



САУТГЕМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Саутгемптон" пока не знает побед в этом сезоне, однако игра "святых" оставляет весьма положительное впечатление. У "Вест Хэма" результаты соответствуют игре — и с тем, и другим порядок. "Молотобойцы" выиграли шесть из семи последних встреч с "Саутгемптоном" в Премьер-Лиге с общим счетом 15:2.



Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт выбыл из строя с небольшим повреждением. Также отсутствуют Стюарт Армстронг, Уилл Смоллбоун и Шейн Лонг.



"Вест Хэм" попытается найти применение своим новичкам: Курту Зума, Алексу Кралу и Николе Влашичу. Артур Масуаку едва возобновил тренировки.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ 17:00 Онлайн-трансляция



Повторный дебют Криштиану Роналду за "Манчестер Юнайтед" под 7-м номером — главное событие этого матча, если не всего тура. Кстати, это будет 1,000-й поединок "сорок" в рамках Премьер-Лиги, этого рубежа пока достигали только семь клубов. Свое единственное домашнее поражение в 36 последних домашних встречах с "Ньюкаслом" в чемпионате "красные дьяволы" потерпели в декабре 2013 — 0:1.



Роналду, досрочно вернувшийся из сборной Англии Джейдон Санчо, а также Скотт Мактоминей готовы к выходу в старте. А вот Алекс Теллес пока не понравился. Фред дисквалифицирован ФИФА.



Голкипер "Ньюкасла" Карл Дарлоу оправился после коронавирусной болезни. Райан Фрэйзер и Каллум Уилсон травмированы.



ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" лишь в прошлом месяце победил "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии, так что у команды Хосепа Гвардиолы есть зуб на "лис", которые могут впервые с 1966 году выиграть два первых домашних матча в высшем дивизионе. Однако два последних выезда "горожан" на "Кинг Пауэр" в рамках Премьер-Лиги завершились победами.



"Лестер" устроит фитнес-тесты для защитников Джонни Эванса, Янника Вестергора и Рикарду Перейры. Адемола Лукман готов к дебюту. Айозе Перес все еще дисквалифицирован.



"Сити" ожидает новостей по дисквалификации бразильцев Эдерсона и Габриэля Жезуса. Зак Стеффен заболел коронавирусом. Кевин Де Брюйне залечил свою лодыжку, но Фил Фоден пока не готов вернуться.



БРЕНТФОРД — БРАЙТОН 17:00



"Брентфорд" пока достойно выглядит для дебютанта Премьер-Лиги, набрав пять очков против "Арсенала", "Кристал Пэлас" и "Астон Виллы". "Брайтон" имеет на балл больше, но свое первое поражение уже потерпел, уступив дома "Эвертону" со счетом 0:2 перед международным перерывом. "Чайки" могут похвастать только одной победой в девяти последних выездах к "чайкам" в рамках чемпионата — 0:1 в третьем дивизионе в марте 2011.



"Брентфорд" будет ослаблен отсутствием Джоша Дасилвы и Мадса Соренсена.



Полузащитник Марк Кукурелья готов дебютировать за "Брайтон". Солли Марч, Аарон Коннолли и Юрген Локадиа решили свои проблемы со здоровьем.



АРСЕНАЛ — НОРВИЧ 17:00 Онлайн-трансляция



Это будет встреча последней и предпоследней команд в таблице, и от "Арсенала" ожидают только победы после столь провального старта сезона. "Норвич" лишь может попытаться удивить публику "Эмирейтс". "Канониры" ни разу не уступили в семи последних встречах с "канарейками" в Премьер-Лиге.



Из лазарета "Арсенала" вернулись Габриэль, Бен Уайт, Томас Партей и Эдди Нкетиа. Эмиль Смит-Роу приболел. У Мохамеда Эльнени повреждение задней поверхности бедра. Гранит Джака приступает к трехматчевой дисквалификации. Такехиро Томиясу получил рабочую визу и готов к дебюту.



"Норвич" приветствует вернувшихся в строй Кенни Маклина и Христоса Цолиса. Кристоф Циммерманн и Димитрис Яннулис травмированы.



ЧЕЛСИ — АСТОН ВИЛЛУ 19:30 Онлайн-трансляция



"Челси" достойно держался вдесятером на "Энфилде" против "Ливерпуля" в прошлом туре, но здесь команде Томаса Тухеля будет полегче. Все четыре своих очка в этом сезоне "Астон Вилла" набрала дома. "Синие" потерпели только одно поражение в 16 последних домашних встречах с "вилланами" в рамках чемпионата (11 побед, 4 ничьи).



"Челси" будет лишен травмированных Нголо Канте и Кристиана Пулишича. Сауль Ньигес ждет возможности для дебюта. Тиаго Силва под "баном" ФИФА.



"Вилла" ослаблена потерей Эмилиано Мартинеса и Эмилиано Буэндиа, которые столкнулись с приключениями в сборной Аргентины. Леон Бэйли, Джон Макгинн, Джейкоб Рэмси и Бертран Траоре снова в строю.