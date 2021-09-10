Тухель отводит Саулю важную роль

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что отводит важную роль полузащитнику Саулю Ньигесу в этом сезоне.

"Челси" удалось оформить переход Сауля из "Атлетико" на последних мгновениях летнего трансферного окна. 26-летний испанец прибыл на "Стэмфорд Бридж" только на правах аренды, однако "синим" принадлежит опция выкупа.



В этом сезоне Саулю придется конкурировать с Жоржиньо, Нголо Канте и Матео Ковачичем, однако Тухель уверен, что его новичок не будет обделен игровыми минутами, учитывая плотность календаря.



"Как вы знаете, мы согласились отпустить Билли Гилмора в "Норвич" за практикой на топ-уровне, а он был нашим четвертым полузащитником в прошлом сезоне".



"Учитывая ситуация с коронавирусом, а также Евро и Кубок Америки, я был слегка обеспокоен тем, что вступаю в сезон только с Жоржиньо, Нголо и Матео".



"У меня не было сомнений насчет их мастерства или характера. Это здесь не при чем — я счастливейший тренер, обладая этими тремя парнями".



"Однако это слегка непредсказуемо. Нас ждет клубный Чемпионат Мира в декабре, и никто толком не знает, сколько матчей нам придется сыграть".



"Обычно два из этих трех парней всегда играют. Травма или дисквалификация, и ты уже рискуешь перегрузить их. Поэтому мы искали альтернативы, хотя и не отчаянно".



"Сауль находился на радаре у "Челси" много, много лет. Я сам давно его знаю и сражался за него с другими клубами, но это никогда не было возможно".



"Когда же нам предоставилась возможность арендовать его, мы были в восторге. У нас есть опция выкупа, и это хорошо. Теперь все зависит от нас и от игрока — посмотрим, насколько мы подходим друг другу".



"Думаю, игрок ровно такого профиля нам и требовался, чтобы Жоржиньо и Нголо иногда могли получить передышку".



"Сауль хорошо сочетается с Матео, Жоржиньо и Нголо. Он умеет придерживаться стратегии, у него хороший пас, и он очень работоспособен. Он пришел из клуба, где играют жестко, поэтому я абсолютно рад".



"У нас не самый большой состав в количественном отношении. Но у нас сильный состав в плане мастерства и характера. И я очень рад, что Сауль становится важной частью этого", — цитирует Тухеля The Independent.