Артета требует от Партея стать "боссом" в полузащите
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его полузащитник Томас Партей должен стать "боссом" на поле.
Год назад "Арсенал" приобрел Партея у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов, однако дебютный английский сезон оказался испорчен для Томаса травмами.
Из-за повреждения лодыжки Партей пропустил и старт новой кампании, но сейчас уже восстановился, и Артета требует, чтобы 28-летний ганец взял на себя роль лидера.
"Нам его не хватало в последний год или около того, потому что он пропустил почти шесть месяцев, а это много, учитывая то, что он прибыл к нам на исходе трансферного окна".
"Он тот игрок, который должен быть одним из лидеров, он должен быть боссом в полузащите и одним из опытных игроков, который снимает ответственность с молодежи и ведет за собой. Нам очень этого не хватало".
"Он обладает победным духом, потому что он уже многое выиграл в футболе, и для команды крайне важно обладать такого рода игроками".
"Так что ему отводится роль огромной важности в команде", — цитирует Артету Goal.
10.09.2021 22:00
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