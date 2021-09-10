Артета требует от Партея стать "боссом" в полузащите

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его полузащитник Томас Партей должен стать "боссом" на поле.

Год назад "Арсенал" приобрел Партея у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов, однако дебютный английский сезон оказался испорчен для Томаса травмами.



Из-за повреждения лодыжки Партей пропустил и старт новой кампании, но сейчас уже восстановился, и Артета требует, чтобы 28-летний ганец взял на себя роль лидера.



"Нам его не хватало в последний год или около того, потому что он пропустил почти шесть месяцев, а это много, учитывая то, что он прибыл к нам на исходе трансферного окна".



"Он тот игрок, который должен быть одним из лидеров, он должен быть боссом в полузащите и одним из опытных игроков, который снимает ответственность с молодежи и ведет за собой. Нам очень этого не хватало".



"Он обладает победным духом, потому что он уже многое выиграл в футболе, и для команды крайне важно обладать такого рода игроками".



"Так что ему отводится роль огромной важности в команде", — цитирует Артету Goal.