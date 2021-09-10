Эдегор надеется выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу в течение пары лет
Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор заявил о своих амбициях выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу с "канонирами" в течение пары лет.
Испугавшись высокой конкуренции в "Реале", минувшим летом Эдегор вернулся в "Арсенал", где провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
Пока "канониры" последние в Премьер-Лиге, однако Мартин надеется, что вскоре дела его команды пойдут в гору.
"В чем мои амбиции? Помочь клубу подняться в таблице ближе к вершине, сражаться за попадание в еврокубки и сражаться за трофеи".
"Конечно, мы хотим вернуться в еврокубки в этом сезоне. Это важно для нас, игроков, а также для клуба и фанатов".
"А со временем — надеюсь, в течение пары лет — мы выиграем трофеи, Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу. Так должно быть в этом клубе, таков стандарт", — сообщил Эдегор Sky Sports.
10.09.2021 21:00
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Последние комментарии:
Сперва в АПЛ вернитесь в следующем сезоне.
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вот в этом и есть смысл. это win-win ситуация для любого молодого предтопа и клуба. футболисты играют на зачетку и клуб вместе с ними поднимается вверх и наоборот.
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Напомнил молодого Бентнера с юношеским максимализмом)
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Он говорит о том что ему пообещали перед подписанием?)
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Пусть сначала выйдут из зоны Вылета, это будет успехом
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