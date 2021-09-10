Эдегор надеется выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу в течение пары лет

Мартин Эдегор Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор заявил о своих амбициях выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу с "канонирами" в течение пары лет.

Испугавшись высокой конкуренции в "Реале", минувшим летом Эдегор вернулся в "Арсенал", где провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.

Пока "канониры" последние в Премьер-Лиге, однако Мартин надеется, что вскоре дела его команды пойдут в гору.

"В чем мои амбиции? Помочь клубу подняться в таблице ближе к вершине, сражаться за попадание в еврокубки и сражаться за трофеи".

"Конечно, мы хотим вернуться в еврокубки в этом сезоне. Это важно для нас, игроков, а также для клуба и фанатов".

"А со временем — надеюсь, в течение пары лет — мы выиграем трофеи, Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу. Так должно быть в этом клубе, таков стандарт", — сообщил Эдегор Sky Sports.


Метки Арсенал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 10.09.2021 21:37 # brown-ale
    Сперва в АПЛ вернитесь в следующем сезоне.

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  2. mixmaster 10.09.2021 21:32 # mixmaster
    вот в этом и есть смысл. это win-win ситуация для любого молодого предтопа и клуба. футболисты играют на зачетку и клуб вместе с ними поднимается вверх и наоборот.

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  3. intellect 10.09.2021 21:20 # intellect
    Напомнил молодого Бентнера с юношеским максимализмом)

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  4. rrrqqaaa 10.09.2021 21:14 # rrrqqaaa
    Он говорит о том что ему пообещали перед подписанием?)

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  5. j24081993 10.09.2021 21:04 # j24081993
    Пусть сначала выйдут из зоны Вылета, это будет успехом

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