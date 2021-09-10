Эдегор надеется выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу в течение пары лет

Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор заявил о своих амбициях выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу с "канонирами" в течение пары лет.

Испугавшись высокой конкуренции в "Реале", минувшим летом Эдегор вернулся в "Арсенал", где провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.



Пока "канониры" последние в Премьер-Лиге, однако Мартин надеется, что вскоре дела его команды пойдут в гору.



"В чем мои амбиции? Помочь клубу подняться в таблице ближе к вершине, сражаться за попадание в еврокубки и сражаться за трофеи".



"Конечно, мы хотим вернуться в еврокубки в этом сезоне. Это важно для нас, игроков, а также для клуба и фанатов".



"А со временем — надеюсь, в течение пары лет — мы выиграем трофеи, Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу. Так должно быть в этом клубе, таков стандарт", — сообщил Эдегор Sky Sports.