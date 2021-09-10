Клопп раскритиковал идею проводить Чемпионат Мира каждые два года

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подверг критике планы ФИФА проводить Чемпионат Мира каждые два года.

На текущей неделе между Премьер-Лигой и ФИФА разгорелся конфликт насчет дисквалификации восьми игроков, которых английские клубы не отпустили в сборную Бразилии.



И это произошло на фоне разговоров о том, что ФИФА хочет проводить Чемпионат Мира каждые два года, а не четыре, как сейчас. Клопп опечален, что в этой ситуации никто не думает о футболистах.



"Если Чемпионат Мира будет проводиться каждые два года, то даю 100 процентов, что и Чемпионат Европы будет проводиться каждые два года. Это означает, что у игроков топ-уровня будет большой турнир каждое лето и только две-три недели отдыха".



"В некоторый момент кто-нибудь должен начать понимать, что без игроков — самого важного ингредиента — играть не получится".



"Есть не так много столь беспощадно требовательных видов спорта, как футбол. Все мы понимаем, почему это происходит и почему некоторые люди хотят чаще проводить Чемпионат Мира — в конце концов все дело в деньгах".



"Так это устроено, и у меня нет проблем с этим. Мы сами зарабатываем большие деньги. Но когда говорят о каких-либо реформах, это всегда подразумевает больше матчей".



"Нам никогда не удается готовиться к сезону со всеми своими игроками, и это неправильно. Но похоже на то, что мое мнение не имеет значения, потому что никто не слушает".



"Недавно я встречался с Арсеном Венгером, и он показал мне планы насчет Чемпионата Мира. В тот момент я получил сообщение от наших парней: "Правительство не сделает исключения по карантину для наших игроков". Все трое в помещении согласились, что (бразильские) игроки не могут поехать в сборную".



"Бразилия играла сегодня в 1:30 ночи, они выиграли все три матча, но все равно подали на нас жалобу", — цитирует Клоппа ESPN.