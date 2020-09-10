Менди начнут судить 24 января

Защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди была назначена дата начала судебного процесса.

Напомним, Менди обвиняют по четырем пунктам изнасилования и одному пункту насчет сексуального насилия в период с октября 2020 по август 2021.



Вместе с 27-летним французом по этому делу проходит 40-летний житель Солфорда Луи Саа Матури, уроженец Сьерра-Леоне, которого тоже обвиняют в четырех случаях изнасилования.



Как сообщает BBC, сегодня два подозреваемых предстали перед Королевским судом Честера, который постановил начать судебный процесс 24 января.



Ожидается, что судебный процесс займет около двух с половиной недель. До тех пор Менди, отрицающий свою вину, останется под арестом.