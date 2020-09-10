Менди начнут судить 24 января
Защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди была назначена дата начала судебного процесса.
Напомним, Менди обвиняют по четырем пунктам изнасилования и одному пункту насчет сексуального насилия в период с октября 2020 по август 2021.
Вместе с 27-летним французом по этому делу проходит 40-летний житель Солфорда Луи Саа Матури, уроженец Сьерра-Леоне, которого тоже обвиняют в четырех случаях изнасилования.
Как сообщает BBC, сегодня два подозреваемых предстали перед Королевским судом Честера, который постановил начать судебный процесс 24 января.
Ожидается, что судебный процесс займет около двух с половиной недель. До тех пор Менди, отрицающий свою вину, останется под арестом.
10.09.2021 18:30
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Последние комментарии:
Сруманк не хочеш от него детей псина последная?
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24 января? А 4 месяца он че будет делать?
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#СвободуБенджаменуМенди !!!
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КОРОЛЬ!!!
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типичная рожа чернокожего насильника. расстрелять нужно эту обезьяну.
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королей нильзя судить
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