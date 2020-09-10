Менди начнут судить 24 января

Бенжамен Менди Защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди была назначена дата начала судебного процесса.

Напомним, Менди обвиняют по четырем пунктам изнасилования и одному пункту насчет сексуального насилия в период с октября 2020 по август 2021.

Вместе с 27-летним французом по этому делу проходит 40-летний житель Солфорда Луи Саа Матури, уроженец Сьерра-Леоне, которого тоже обвиняют в четырех случаях изнасилования.

Как сообщает BBC, сегодня два подозреваемых предстали перед Королевским судом Честера, который постановил начать судебный процесс 24 января.

Ожидается, что судебный процесс займет около двух с половиной недель. До тех пор Менди, отрицающий свою вину, останется под арестом.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 18:30

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 10.09.2021 19:13 # chr1s8rown
    Сруманк не хочеш от него детей псина последная?

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  2. superglor 10.09.2021 19:01 # superglor
    24 января? А 4 месяца он че будет делать?

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  3. true-manc 10.09.2021 18:50 # true-manc
    #СвободуБенджаменуМенди !!!

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  4. true-manc 10.09.2021 18:50 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  5. scholes18 10.09.2021 18:36 # scholes18
    типичная рожа чернокожего насильника. расстрелять нужно эту обезьяну.

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  6. liverpyl 10.09.2021 18:32 # liverpyl
    королей нильзя судить

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