Тухель: "Пулишич вернулся на костылях"

Кристиан Пулишич Рулевой "Челси" Томас Тухель подтвердил травму лодыжки у атакующего полузащитника Кристиана Пулишича, который теперь пропустит три ближайших матча "синих".

Пулишич повредил свою лодыжку в матче за сборную США против Гондураса на текущей неделе. В расположение "Челси" Кристиан вернулся на костылях.

Теперь 22-летний американец пропустит не только субботний матч против "Астон Виллы", но также игры против "Зенита" 14 сентября и "Тоттенхэма" 19 сентября.

"К сожалению, двое наших игроков, Нголо Канте и Кристиан Пулишич, отсутствуют, оба возвращаются с международного перерыва травмированными".

"Нголо травмировался против "Ливерпуля", и повреждение все еще слегка беспокоит его. Мы постараемся поставить его на ноги ко вторнику, так что все довольно неплохо".

"Что касается Кристиана, то он, к сожалению, прибыл на костылях вчера. Это травма лодыжки, которая оставит его вне игры дней на 10", — цитирует Тухеля Goal.


Метки Канте, Пулишич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 18:00

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