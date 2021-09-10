Тухель: "Пулишич вернулся на костылях"

Рулевой "Челси" Томас Тухель подтвердил травму лодыжки у атакующего полузащитника Кристиана Пулишича, который теперь пропустит три ближайших матча "синих".

Пулишич повредил свою лодыжку в матче за сборную США против Гондураса на текущей неделе. В расположение "Челси" Кристиан вернулся на костылях.



Теперь 22-летний американец пропустит не только субботний матч против "Астон Виллы", но также игры против "Зенита" 14 сентября и "Тоттенхэма" 19 сентября.



"К сожалению, двое наших игроков, Нголо Канте и Кристиан Пулишич, отсутствуют, оба возвращаются с международного перерыва травмированными".



"Нголо травмировался против "Ливерпуля", и повреждение все еще слегка беспокоит его. Мы постараемся поставить его на ноги ко вторнику, так что все довольно неплохо".



"Что касается Кристиана, то он, к сожалению, прибыл на костылях вчера. Это травма лодыжки, которая оставит его вне игры дней на 10", — цитирует Тухеля Goal.