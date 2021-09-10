Сульшер подтвердил, что Роналду сыграет против "Ньюкасла"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду точно сыграет против "Ньюкасла" в субботу.

36-летний Роналду, купленный у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, лишь посреди этой недели приступил к полноценным тренировкам с "красными дьяволами".



Однако Сульшер уже убедился, что Криштиану находится в достаточно хорошей форме, чтобы выйти на поле "Олд Траффорд" завтра.



"Он провел хорошую предсезонную подготовку с "Ювентусом", он играл за свою сборную. Он хорошо поработал на этой неделе здесь с нами и определенно появится на поле в некоторый момент".



"Мы знаем чего Криштиану добился в своей карьере, но он приехал сюда, чтобы добиться большего".



"Он ведет свою жизнь с дисциплиной профессионала топ-уровня. Еще когда он впервые здесь оказался, то всегда очень хорошо готовился, каждый день он был на месте за 45 минут до начала тренировки. Он окажет влияние на всех игроков", — цитирует Сульшера The Independent.