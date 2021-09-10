Клопп до сих пор не знает, смогут ли его бразильцы сыграть с "Лидсом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что до сих пор не знает, сможет ли задействовать своих бразильских игроков в воскресном матче Премьер-Лиги против "Лидса".

На текущей неделе ФИФА наказала пятидневной дисквалификацией восемь бразильских игроков из Премьер-Лиги, включая Алиссона, Фабиньо и Роберто Фирмино.



В данный момент Премьер-Лига ведет переговоры с ФИФА о снятии этих несправедливых санкций, а Клоппу лишь остается удивляться от происходящего.



"Могу сказать, что знаю: в данный момент я не знаю. Время покажет, сейчас ведутся встречи насчет этого".



"Я лишь хочу сказать, что давайте посмотрим на картину целиком. Все мы знаем, что находимся посреди пандемии, что сложно для всех аспектов жизни и для футбола тоже".



"Мы сыграем несколько матчей, затем снова будет международный перерыв. Во время летних каникул кто-то внезапно организовал Кубок Америки, хотя они могли не проводить Кубок Америки, как год назад, а сыграть все свои отборочные матчи".



"Но люди решают такие вещи без нас. Ладно, никому нет дела. Они провели Кубок Америки, и у них осталось еще много несыгранных матчей. И за неделю или 10 дней до международного перерыва нам говорят: "Теперь мы сыграем три матча, и последний будет в четверг вечером".



"Поэтому мы здесь бессильны. Кстати, по нашему времени это утро пятницы. В 1:20 утра пятницы Бразилия играла против Перу. Мы ничего не можем с этим поделать и лишь читаем о таких вещах".



"Затем мы должны подумать: "Хорошо, они вызваны". Но по возвращении им пришлось бы отбыть 10-дневный карантин. Это не наше решение — не мы решаем вопрос о вызове в сборную, не мы решаем вопрос о карантине, мы ничего не решаем. Мы лишь думаем: "Что вообще происходит?"



"После возвращения нашим игрокам пришлось бы сидеть 10 дней на карантине в случайном отеле близ аэропорта, что нехорошо для профессионального футболиста. Учитывая условия и питание, ты многое потеряешь. Ты потеряешь мышечную массу и прочее. После 10 дней в отеле тебе потребуется еще 10 дней, чтобы привести себя в форму", — цитирует Клоппа Daily Mail.