Эшпириту Санту — лучший тренер Премьер-Лиги в августе

Нуну Эшпириту Санту из "Тоттенхэма" досталась награда как лучшему тренеру в Премьер-Лиге по итогам августа.

Только одна команда преодолела первый месяц нового сезона Премьер-Лиги со 100-процентным результатом, и это "Тоттенхэм".



В течение августа "шпоры" одержали три победы со счетом 1:0, последовательно одолев "Манчестер Сити", "Вулверхэмптон" и "Уотфорд".



"Это честь для меня, я очень благодарен. Это скрыто от глаз, но каждый в клубе проделывает огромную работу, помогая тренерскому штабу и создавая правильные условия для игроков, чтобы проявлять себя, потому что так мы и хотим работать — сообща, подстегивая друг друга, помогая друг другу. Для меня честь быть здесь", — сообщил Нуну.



В борьбе за звание Тренера Месяца 47-летний португалец опередил Рафаэля Бенитеса из "Эвертона", Дэвида Мойеса из "Вест Хэма" и Томаса Тухеля из "Челси".