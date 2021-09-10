Эшпириту Санту — лучший тренер Премьер-Лиги в августе
Нуну Эшпириту Санту из "Тоттенхэма" досталась награда как лучшему тренеру в Премьер-Лиге по итогам августа.
Только одна команда преодолела первый месяц нового сезона Премьер-Лиги со 100-процентным результатом, и это "Тоттенхэм".
В течение августа "шпоры" одержали три победы со счетом 1:0, последовательно одолев "Манчестер Сити", "Вулверхэмптон" и "Уотфорд".
"Это честь для меня, я очень благодарен. Это скрыто от глаз, но каждый в клубе проделывает огромную работу, помогая тренерскому штабу и создавая правильные условия для игроков, чтобы проявлять себя, потому что так мы и хотим работать — сообща, подстегивая друг друга, помогая друг другу. Для меня честь быть здесь", — сообщил Нуну.
В борьбе за звание Тренера Месяца 47-летний португалец опередил Рафаэля Бенитеса из "Эвертона", Дэвида Мойеса из "Вест Хэма" и Томаса Тухеля из "Челси".
10.09.2021 14:15
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Топчик ,Мойес тоже хорош ,ВХЮ в прошлом сезоне было силён и продолжает также в этом
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Не заслужил Мойша больше сделал
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