Эшпириту Санту — лучший тренер Премьер-Лиги в августе

Нуну Эшпириту Санту Нуну Эшпириту Санту из "Тоттенхэма" досталась награда как лучшему тренеру в Премьер-Лиге по итогам августа.

Только одна команда преодолела первый месяц нового сезона Премьер-Лиги со 100-процентным результатом, и это "Тоттенхэм".

В течение августа "шпоры" одержали три победы со счетом 1:0, последовательно одолев "Манчестер Сити", "Вулверхэмптон" и "Уотфорд".

"Это честь для меня, я очень благодарен. Это скрыто от глаз, но каждый в клубе проделывает огромную работу, помогая тренерскому штабу и создавая правильные условия для игроков, чтобы проявлять себя, потому что так мы и хотим работать — сообща, подстегивая друг друга, помогая друг другу. Для меня честь быть здесь", — сообщил Нуну.

В борьбе за звание Тренера Месяца 47-летний португалец опередил Рафаэля Бенитеса из "Эвертона", Дэвида Мойеса из "Вест Хэма" и Томаса Тухеля из "Челси".


Метки награды, Премьер-Лига, Тоттенхэм, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 14:15

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  1. edgarkuznetsov 10.09.2021 14:51 # edgarkuznetsov
    Топчик ,Мойес тоже хорош ,ВХЮ в прошлом сезоне было силён и продолжает также в этом

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  2. hunter022 10.09.2021 14:24 # hunter022
    Не заслужил Мойша больше сделал

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