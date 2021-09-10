Артета призвал игроков "Арсенала" вакцинироваться
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал своих игроков пройти вакцинацию от коронавируса.
Во время этого международного перерыва полузащитник "Арсенала Гранит Джака заразился COVID-19, а также выяснилось, что он был единственным игроком сборной Швейцарии, отказавшимся от вакцины.
Артета надеется, что это поможет другим сомневающимся игрокам сделать правильный выбор и, уколовшись, снизить риск распространения заболевания.
"Мы пытаемся объяснить все причины, почему так будет правильно и как сильно это защитит клуб, их партнеров по команде и их окружение. А также мы объясняем, каковы могут быть последствия. Но в конце концов это очень личное решение".
"Например, ты будешь ограничен в путешествиях. Если ты не вакцинирован, то при путешествиях или в окружении других людей риск значительно возрастает, а мы не хотим, чтобы это происходило с нашими игроками, потому что в конце концов команде и клубу придется расплачиваться", — цитирует Артету ESPN.
10.09.2021 13:00
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Последние комментарии:
Неужели даже эти далпаепы с деньгами не понимают, что вакциной подписывают себе смертный приговор?
Колоть какую то хуету только может тупое стадо.
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Лучше бы Артета призвал игроков тренироваться.
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вакцинированные на троне!!!
антиваксеры на страпоне!!!
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