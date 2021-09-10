Артета призвал игроков "Арсенала" вакцинироваться

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал своих игроков пройти вакцинацию от коронавируса.

Во время этого международного перерыва полузащитник "Арсенала Гранит Джака заразился COVID-19, а также выяснилось, что он был единственным игроком сборной Швейцарии, отказавшимся от вакцины.

Артета надеется, что это поможет другим сомневающимся игрокам сделать правильный выбор и, уколовшись, снизить риск распространения заболевания.

"Мы пытаемся объяснить все причины, почему так будет правильно и как сильно это защитит клуб, их партнеров по команде и их окружение. А также мы объясняем, каковы могут быть последствия. Но в конце концов это очень личное решение".

"Например, ты будешь ограничен в путешествиях. Если ты не вакцинирован, то при путешествиях или в окружении других людей риск значительно возрастает, а мы не хотим, чтобы это происходило с нашими игроками, потому что в конце концов команде и клубу придется расплачиваться", — цитирует Артету ESPN.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. warham 10.09.2021 13:09 # warham
    Неужели даже эти далпаепы с деньгами не понимают, что вакциной подписывают себе смертный приговор?
    Колоть какую то хуету только может тупое стадо.

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  2. gwelddwyr 10.09.2021 13:09 # gwelddwyr
    Лучше бы Артета призвал игроков тренироваться.

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  3. true-manc 10.09.2021 13:02 # true-manc
    вакцинированные на троне!!!
    антиваксеры на страпоне!!!

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