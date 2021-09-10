Макманаман: "Сити" и "Ливерпуль" остаются фаворитами сезона

Бывший вингер сборной Англии Стив Макманаман ожидает, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне достанется "Манчестер Сити" или "Ливерпулю".

По мнению Макманамана, два его бывших клуба уже доказали, что способны вести борьбу за титул. Стив не думает, что "Манчестер Юнайтед" увеличил свои шансы покупкой Криштиану Роналду, и сомневается, что "Челси" может стабильно давать результат на длинной дистанции.



"Из всех совершенных "Юнайтед" приобретений, Варан больше сильнее всего улучшит их стартовый состав. Нет сомнений, что "Челси" прибавил, подписав Лукаку, потому что они нуждались в проверенном центральном нападающем. Но мне кажется, что только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", способными выдерживать темп чемпионской гонки на длинной дистанции".



"Сити" и "Ливерпуль" по-прежнему являются фаворитами на завоевание титула. Мы пока не знаем, смогут ли "Юнайтед" и "Челси" выдерживать темп, необходимый для набора 99 очков, что удалось "Ливерпулю", когда они завоевали титул, и "Манчестер Сити" в их чемпионских сезонах".



"Думаю, если "Сити" и "Ливерпулю" не помешают травмы, они будут лучшими командами в этом сезоне", — сообщил Макманаман TEAMtalk.