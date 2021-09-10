Руни: "Не удивлюсь, если Роналду будет играть до 40 лет"

Криштиану Роналду и Уэйн Руни Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что нападающий "красных дьяволов" Криштиану Роналду способен играть на топ-уровне до 40 лет.

Ранее в своей карьере Роналду провел шесть успешных сезонов на "Олд Траффорд", выиграв восемь больших трофеев и забив 118 голов.

Руни, который на восемь месяцев младше Роналду и сейчас тренирует "Дерби", считает, что Криштиану возвращается в "Юнайтед" другим игроком, но по-прежнему способен приносить пользу — причем дольше, чем рассчитан контракт 36-летнего португальца.

"Когда он последний раз играл здесь, то был больше бегунком, отличным дриблером, обладающим скоростью и мощью".

"Сейчас же он бомбардир. Думаю, он значительно адаптировал свою игру".

"Его способности — это одно, но он также выдающимся образом ухаживает за собой и до сих пор находится в отличном состоянии. Я не удивлюсь, если он будет играть до 40, как это делал Райан Гиггз, по-прежнему забивая голы".

"Его партнеры по команде должны будут работать чуть упорнее. В прошлый раз, в последние два года нашей игры вместе, команда обеспечивала ему это, потому что он тот, кто забивает голы и приносит победы в матчах", — сообщил Руни Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Руни

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 10:00

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  1. mancunia-planet 10.09.2021 11:12 # mancunia-planet
    Да легко может.

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  2. electric 10.09.2021 10:56 # electric
    За маню можно и до 50 играть (получать 500к). Мешок создан для дойки.

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  3. ilovemanutd 10.09.2021 10:22 # ilovemanutd
    КРИШТИАНУ РУНАЛЬДУ!!!

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