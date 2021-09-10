Симэн раскритиковал игроков "Арсенала"

Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн раскритиковал игроков команды Микеля Артеты.

На старте нового сезона Артета подвергается колоссальному давлению из-за плохих результатов, однако Симэн считает, что виноват в этом не только главный тренер.



Дэвид требует от футболистов "Арсенала" взять себя в руки и улучшить свою игру, начиная с субботнего матча против "Норвича".



"Еще ближе к концу прошлого сезона игроки перестали себя проявлять. Знаю, Артету много критикуют, но я думаю про игроков: "Постойте, это словно убийство, которое сходит этим парням с рук". Потому что о них не так много говорят, но они не показывают своей лучшей игры".



"Они обязаны проявить себя на выходных, это будет матч огромной важности. Я опасаюсь худшего, если мы проиграем. Фанаты отвернутся от команды, потому что два сезона подряд финишировать на восьмом месте — это недостаточно хорошо".



"Мы достигли той точки, когда руководство было вынуждено вложить деньги в укрепление состава. Они постарались, как могли, и теперь настало время игрокам сделать то же самое", — сообщил Симэн talkSPORT.