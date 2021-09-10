Хамес отверг "Истанбул Башакшехир"

Турецкий футбольный агент Ахмет Булут рассказал, что плеймейкер Хамес Родригес отказался от перехода в "Истанбул Башакшехир".

Задолго до закрытия летнего трансферного окна главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес сообщил Хамесу, что тот волен покинуть "Гудисон Парк".



"Ириски" пытались выменять Родригеса на вингера "Порту" Луиса Диаса, однако 30-летний колумбиец не смог договориться со своим бывшим клубом.



Также у Хамеса был вариант с переездом в Турцию, но экс-игрок "Реала" и "Баварии" решил сражаться за место в планах Бенитеса.



"Существовала вероятность, что Хамес перейдет в "Башакшехир". Президент Гексель уже согласовал сделку. Однако игрок не был намерен уходить".



"Предполагалось, что он перейдет в аренду. Но он не пожелал трансфера, потому что думает, что сможет получить свой шанс в Англии", — цитирует Булута Fotomac.