Райс — цель номер "Юнайтед" среди полузащитников

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс является приоритетной целью "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра поля следующим летом.

Как утверждает Manchester Evening News, "Юнайтед" проявляет интерес к Райсу еще с последнего сезона в клубе Жозе Моуриньо.



Оле Гуннар Сульшер, который сменил Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов", хотел пригласить полузащитника минувшим летом, но в итоге поставил в приоритет укрепление позиций центрального защитника и вингера, а покупку игрока в центр поля отложил на 12 месяцев.



По информации издания, боссы "Юнайтед" уже начали подготовительную работу к трансферу 22-летнего Райса, который отказывается подписывать новый контракт с "Вест Хэмом" и решительно настроен уйти на повышение в 2022 году.



Среди претендентов на Райса также называются "Манчестер Сити", и "Челси", однако "дьяволы" надеются, что их английский контингент — Харри Магуайр, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд, Мейсон Гринвуд, Санчо — станет ключом к переезду Деклана на "Олд Траффорд".