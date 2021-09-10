Райс — цель номер "Юнайтед" среди полузащитников

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс является приоритетной целью "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра поля следующим летом.

Как утверждает Manchester Evening News, "Юнайтед" проявляет интерес к Райсу еще с последнего сезона в клубе Жозе Моуриньо.

Оле Гуннар Сульшер, который сменил Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов", хотел пригласить полузащитника минувшим летом, но в итоге поставил в приоритет укрепление позиций центрального защитника и вингера, а покупку игрока в центр поля отложил на 12 месяцев.

По информации издания, боссы "Юнайтед" уже начали подготовительную работу к трансферу 22-летнего Райса, который отказывается подписывать новый контракт с "Вест Хэмом" и решительно настроен уйти на повышение в 2022 году.

Среди претендентов на Райса также называются "Манчестер Сити", и "Челси", однако "дьяволы" надеются, что их английский контингент — Харри Магуайр, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд, Мейсон Гринвуд, Санчо — станет ключом к переезду Деклана на "Олд Траффорд".


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Райс

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 07:00

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