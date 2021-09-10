"Челси" готов потратить на Кунде только 42.7 млн. фунтов в январе

"Челси" готов потратить только 50 миллионов евро (42.7 млн. фунтов) на покупку защитника "Севильи" Жюля Кунде в январе.

"Челси" сражался за Кунде до самого закрытия летнего трансферного окна, однако "Севилья" отказалась идти на уступки, заявив, что Жюль может уйти только за прописанные в контракте отступные в 80 млн. евро (68.4 млн. фунтов).



Солидный возраст Сесара Аспиликуэты и истекающие в конце сезона контракты Тиаго Силвы с Антонио Рюдигером делают задачу по укреплению центра обороны приоритетом для "синих", и Томас Тухель готов вернуться за Кунде в январе.



Правда, как утверждает ESPN, сделка будет возможна только в том случае, если "Севилья" снизит цену, потому что "Челси" не собирается тратить на 22-летнего француза более 42.7 млн. фунтов плюс бонусы.



Сам Кунде не просто хочет присоединиться к команде Тухеля — Жюль уже даже согласовал условия личного контракта с победителями Лиги Чемпионов и остался очень расстроен, что его трансфер не состоялся 31 августа.