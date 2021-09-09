Роналду: "Я здесь, чтобы снова побеждать"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заверил, что он по-прежнему голоден до успеха.

В данный момент Роналду готовится к своему повторному дебюту за "Юнайтед", что должно произойти в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



Возвращение Криштиану на "Олд Траффорд" для многих стало неоожиданностью, однако 36-летний португалец уверяет, что приехал сюда с определенной целью — выигрывать трофеи.



"Ради этого я здесь. Я здесь не для того, чтобы отдыхать. Мой первый период сложился хорошо, я носил эту футболку много лет и одерживал важные победы, но я здесь, чтобы снова побеждать".



"Я способен на это, я и мои партнеры по команде. Я готов. Это хорошая возможность для меня, для болельщиков, для клуба сделать шаг вперед".



"Я готов, и я думаю, что буду играть важную роль в следующие три или четыре года", — сообщил Роналду официальному веб-сайту "Юнайтед".