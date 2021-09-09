Роналду: "Я здесь, чтобы снова побеждать"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заверил, что он по-прежнему голоден до успеха.
В данный момент Роналду готовится к своему повторному дебюту за "Юнайтед", что должно произойти в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
Возвращение Криштиану на "Олд Траффорд" для многих стало неоожиданностью, однако 36-летний португалец уверяет, что приехал сюда с определенной целью — выигрывать трофеи.
"Ради этого я здесь. Я здесь не для того, чтобы отдыхать. Мой первый период сложился хорошо, я носил эту футболку много лет и одерживал важные победы, но я здесь, чтобы снова побеждать".
"Я способен на это, я и мои партнеры по команде. Я готов. Это хорошая возможность для меня, для болельщиков, для клуба сделать шаг вперед".
"Я готов, и я думаю, что буду играть важную роль в следующие три или четыре года", — сообщил Роналду официальному веб-сайту "Юнайтед".
09.09.2021 23:00
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Ждём побед.
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Роналду человек легенда! !!
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Роналду хотел в «Ман Сити», но клуб не успел никого продать. Форвард согласился вернуться в «МЮ», так как очень хотел уйти из «Юве»
Стало известно, почему сорвался переход Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».
По данным журналиста ВВС Гильема Балаге, агент португальца Жорже Мендеш и сам футболист вели переговоры с «горожанами» и предпочитали переход в «Сити» другим вариантам.
«Ювентус» был рад отпустить Роналду в «Сити», так как уже два сезона искал покупателя на форварда, хоть представители клуба и отрицали это в прессе. Этот вопрос уже долгое время обсуждался спортивными директорами европейских клубов.
Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола был уверен, что Роналду забьет более 40 голов за сезон в его команде, учитывая, как много моментов «Сити» создает.
Однако ради перехода Роналду «Сити» нужно было продать кого-то из атакующих футболистов. «Барселона» пыталась договориться с «Сити» о трансфере Рахима Стерлинга, Габриэла Жезуса или Бернарду Силвы, но переговоры быстро прекратились.
Мендеш и Роналду хотели перейти в «Ман Сити», но начали работать над запасным планом, так как «горожанам» не удавалось никого продать. «Юнайтед» не думал о возможном подписании Криштиану, но, узнав, что он доступен, решили, что португалец должен вернуться в клуб.
«МЮ» предложил Роналду более высокую зарплату, чем «Ман Сити» (но она все равно меньше той, что у Криштиану была в «Ювентусе»), и согласился заплатить 15+8 млн евро, которые просил «Ювентус».
Криштиану не был уверен, что возвращение на «Олд Траффорд» – хороший вариант, но согласился, так как очень хотел уйти из «Юве». Когда стало ясно, что «Сити» не успевает никого продать, Мендеш сообщил руководству «горожан», что форвард примет предложение «Юнайтед».
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