Артета: "Наши двери всегда открыты для Уилшира"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб готов протянуть руку помощи полузащитнику Джеку Уилширу.

В прошлом месяце 29-летний Уилшир посетовал на отсутствие каких-либо предложений, а затем уехал в Италию тренироваться с командой из второго дивизиона, однако столкнулся с тем, что не может быть добавлен в заявку, потому что не является гражданином Евросоюза.



Когда в четверг Артету спросили о ситуации отчаявшегося Уилшира, Микель дал понять, что был бы рад помочь воспитаннику "канониров", который провел 197 матчей за клуб с 2008 по 2018 год.



"Он тот, кого я знаю и с кем делил раздевалку. Тот, кто обожаем каждым здесь, и наши двери всегда открыты", — цитирует Артету Goal.