Артета: "Наши двери всегда открыты для Уилшира"

Джек Уилшир и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб готов протянуть руку помощи полузащитнику Джеку Уилширу.

В прошлом месяце 29-летний Уилшир посетовал на отсутствие каких-либо предложений, а затем уехал в Италию тренироваться с командой из второго дивизиона, однако столкнулся с тем, что не может быть добавлен в заявку, потому что не является гражданином Евросоюза.

Когда в четверг Артету спросили о ситуации отчаявшегося Уилшира, Микель дал понять, что был бы рад помочь воспитаннику "канониров", который провел 197 матчей за клуб с 2008 по 2018 год.

"Он тот, кого я знаю и с кем делил раздевалку. Тот, кто обожаем каждым здесь, и наши двери всегда открыты", — цитирует Артету Goal.


Метки Арсенал, Артета, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 09.09.2021 22:39 # liverpo0ol
    Сейчас арси0 во главе с Артетой готов приютить и платить любую сумму любому игроку, а фильшор лигенда как никак, за просто!

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  2. lahmatyj 09.09.2021 22:34 # lahmatyj
    боллбоем на полставки.

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