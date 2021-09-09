Клопп: "Ван Дейк на 200 процентов в порядке"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что с его защитником Виргилом Ван Дейком все в порядке, несмотря на возникшие проблемы со здоровьем в сборной Голландии.

В концовке победного для голландцев матча против сборной Турции в минувший вторник (6:1) Ван Дейку крепко досталось в столкновении с Халилом Дервишоглу.



Виргил, едва вернувшийся на футбольное поле после многих месяцев отсутствия с травмой колена, оказался на газоне в болевых муках, заставив Клоппа схватиться за сердце. К счастью, 30-летний голландец чувствует себя хорошо.



"Как вы можете себе представить, в тот момент с Вирджем нам стало страшно. После матча я написал ему: "Ты в порядке?" Ответ был: "Да". Я уточнил: "На 100 процентов?" Он: "На 200 процентов". Я: "Да ладно, пришли мне видео, где ты не хромаешь..." Он: "Я всего лишь хромаю".



"Далее он позвонил мне из автобуса и сказал: "Босс, я в порядке!" Я ответил: "А почему тогда ты хромаешь?" Он: "Моя жена спросила то же самое!" Поэтому, да, это был слегка неприятный момент, но с остальными игроками все хорошо", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".



Также Юрген подтвердил, что вырвавшийся из Гвинеи, где произошел военный переворот, Наби Кейта и Харви Эллиотт, досрочно вернувшийся из молодежной сборной Англии, в порядке, но не Роберто Фирмино, которого все еще беспокоит задняя поверхность бедра.