Джонсон: "Холанд перейдет в "Ливерпуль" или "Юнайтед"
Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон считает, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" имеют лучшие шансы заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда следующим летом.
"Боруссии" удалось удержать Холанда минувшим летом, но следующим уход Эрлинга будет практически неминуемым, учитывая пункт в контракте о выкупе.
21-летнего норвежца сватают практически во все ведущие клубы Европы, включая "Баварию", "Реал" и "Манчестер Сити", однако Джонсон видит двух фаворитов.
"Я бы сказал, что он перейдет в "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед".
"Ранее я бы назвал "Челси", но они едва потратились на Ромелу Лукаку, и я не могу представить их с Холандом вместе, поэтому этот вариант отпадает".
"Если Килиан Мбаппе будет доступен следующим летом, то я бы ожидал, что "Манчестер Сити" и "Реал" будут вести борьбу за него. Поэтому я не верю, что Холанд окажется и в одном из этих двух клубов", — цитирует Джонсона Liverpool Echo.
09.09.2021 20:00
Просмотров: 788
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не не с таким агентом в нормальные клубы его не возьмут, поэтому мимо
(ответить)
Бляя сказки про Ливерпуль...... конечно перейдёт и зарплата сгодится Холанду 100к в неделю :))))
(ответить)
Холанд никогда не перейдет в портовый/пригородный бестрофейник.
Ему предначертано стать КОРОЛЁМ!!!
(ответить)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
(ответить)
Спайсовый долпоеп
(ответить)
Ну если до след года Ливерпуль купят какие то шейхи, то безусловно, а так не будет у нас его!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий