Джонсон: "Холанд перейдет в "Ливерпуль" или "Юнайтед"

Эрлинг Холанд Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон считает, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" имеют лучшие шансы заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда следующим летом.

"Боруссии" удалось удержать Холанда минувшим летом, но следующим уход Эрлинга будет практически неминуемым, учитывая пункт в контракте о выкупе.

21-летнего норвежца сватают практически во все ведущие клубы Европы, включая "Баварию", "Реал" и "Манчестер Сити", однако Джонсон видит двух фаворитов.

"Я бы сказал, что он перейдет в "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед".

"Ранее я бы назвал "Челси", но они едва потратились на Ромелу Лукаку, и я не могу представить их с Холандом вместе, поэтому этот вариант отпадает".

"Если Килиан Мбаппе будет доступен следующим летом, то я бы ожидал, что "Манчестер Сити" и "Реал" будут вести борьбу за него. Поэтому я не верю, что Холанд окажется и в одном из этих двух клубов", — цитирует Джонсона Liverpool Echo.


Метки Боруссия, Джонсон, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 09.09.2021 21:02 # bangladesh
    не не с таким агентом в нормальные клубы его не возьмут, поэтому мимо

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  2. chelsiukpro 09.09.2021 20:55 # chelsiukpro
    Бляя сказки про Ливерпуль...... конечно перейдёт и зарплата сгодится Холанду 100к в неделю :))))

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  3. true-manc 09.09.2021 20:54 # true-manc
    Холанд никогда не перейдет в портовый/пригородный бестрофейник.
    Ему предначертано стать КОРОЛЁМ!!!

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  4. mancityman 09.09.2021 20:53 # mancityman
    )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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  5. gameboy 09.09.2021 20:45 # gameboy
    Спайсовый долпоеп

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  6. tigerpool 09.09.2021 20:38 # tigerpool
    Ну если до след года Ливерпуль купят какие то шейхи, то безусловно, а так не будет у нас его!

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