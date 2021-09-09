Джонсон: "Холанд перейдет в "Ливерпуль" или "Юнайтед"

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон считает, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" имеют лучшие шансы заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда следующим летом.

"Боруссии" удалось удержать Холанда минувшим летом, но следующим уход Эрлинга будет практически неминуемым, учитывая пункт в контракте о выкупе.



21-летнего норвежца сватают практически во все ведущие клубы Европы, включая "Баварию", "Реал" и "Манчестер Сити", однако Джонсон видит двух фаворитов.



"Я бы сказал, что он перейдет в "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед".



"Ранее я бы назвал "Челси", но они едва потратились на Ромелу Лукаку, и я не могу представить их с Холандом вместе, поэтому этот вариант отпадает".



"Если Килиан Мбаппе будет доступен следующим летом, то я бы ожидал, что "Манчестер Сити" и "Реал" будут вести борьбу за него. Поэтому я не верю, что Холанд окажется и в одном из этих двух клубов", — цитирует Джонсона Liverpool Echo.