Терри ожидает предложений о работе

Легенда "Челси" Джон Терри рассказал, что находится в предвкушении увольнения своих коллег по тренерскому цеху, чтобы занять чье-нибудь место.

Повесив бутсы на гвоздь в 2018 году, Терри сразу же окунулся в тренерскую работу, став ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле".



Минувшим летом Джон покинул эту роль, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста. 40-летний англичанин не смог найти себе клуб до старта сезона, но ожидает, что вскоре ему начнут поступать предложения в связи с увольнениями.



"Я всегда готов, но идея была в том, чтобы отойти от дел и провести год с семьей, наблюдая за тем, какие возможности подвернутся".



"Вы же знаете, как это бывает. Позади месяц сезона, и я уверен, будут появляться вакансии. Я здесь, я жду, я готовлюсь, но если ничего не выйдет, я и так хорошо провожу время с семьей".



"Я люблю "Астон Виллу" как футбольный клуб, но я с самого начала говорил, что хочу быть номером один, и я думаю, каждый знает это", — сообщил Терри Sky Sports.