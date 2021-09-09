Терри ожидает предложений о работе

Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри рассказал, что находится в предвкушении увольнения своих коллег по тренерскому цеху, чтобы занять чье-нибудь место.

Повесив бутсы на гвоздь в 2018 году, Терри сразу же окунулся в тренерскую работу, став ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле".

Минувшим летом Джон покинул эту роль, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста. 40-летний англичанин не смог найти себе клуб до старта сезона, но ожидает, что вскоре ему начнут поступать предложения в связи с увольнениями.

"Я всегда готов, но идея была в том, чтобы отойти от дел и провести год с семьей, наблюдая за тем, какие возможности подвернутся".

"Вы же знаете, как это бывает. Позади месяц сезона, и я уверен, будут появляться вакансии. Я здесь, я жду, я готовлюсь, но если ничего не выйдет, я и так хорошо провожу время с семьей".

"Я люблю "Астон Виллу" как футбольный клуб, но я с самого начала говорил, что хочу быть номером один, и я думаю, каждый знает это", — сообщил Терри Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Терри, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2021 19:00

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  1. hunter022 09.09.2021 19:29 # hunter022
    Обслуживанием по вызову пусть подрабатывает

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  2. manutd-20champ 09.09.2021 19:19 # manutd-20champ
    он только может занять свободное место подогревателя унитазов, и то только в чемпионшипе.

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  3. blue-god 09.09.2021 19:11 # blue-god
    Ну и ебало, будто ему уже 65 лет

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  4. beatles-red 09.09.2021 19:11 # beatles-red
    Пусть идет уборщиком на Гудисон

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  5. liverpyl 09.09.2021 19:10 # liverpyl
    будит греть унитазы на стремфорт бридж

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