Артета рассчитывает на "перезагрузку" "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команды "перезагрузиться" и начать набирать очки.

В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Арсенал" не только не набрал ни одного очка, но и даже не забил ни одного гола, обосновавшись на самом дне таблицы.



Однако сейчас травмы пошли на убыль, вдобавок "канониры" получили ряд новичков, поэтому Артета готов все начать с чистого листа.



"Мы уже пытались объяснить свой проект и решения, которые мы приняли в течение трансферного окна. За два-три года мы поменяли почти 30 игроков. Эду объяснял это, как и я сам".



"Все мы принимаем участие в процессе и стараемся сделать свой вклад в проект, ведомый нашими владельцами. Мы верим в этом проект и должны его реализовать".



"Мы верим, что наши решения помогут клубу в будущем. Все мы несем ответственность, потому что все мы участвовали в принятии этих решений".



"Теперь нам нужно заставить это работать. Сложность футбола в том, что ты хочешь воплощать среднесрочный или долгосрочный проект, но должен давать результат немедленно".



"Мы должны принять это, потому что по-другому в футболе не бывает. Ты должен давать результат, и мы готовы делать это".



"Я очень рад, что теперь каждый в строю, и мы постараемся начать сезон так, как хотим. Мы не хотим искать какие-либо оправдания, но в силу травм и коронавируса нам было крайне сложно в первых матчах".



"Теперь мы должны перезагрузиться. Мы должны начать набирать очки и улучшить свою игру".



"Нам нужна эта первая победа. Мы играем перед нашими фанатами, разочаровывающим образом начав сезон, и мы должны показать футбол, который обеспечит нам результат", — цитирует Артету Sky Sports.