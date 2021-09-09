FA обвинила Глика в оскорблении Уолкера на расовой почве

Кайл Уолкер и Камиль Глика FA обвинила польского защитника Камиля Глика в оскорблении защитника сборной Англии Кайла Уолкера на расовой почве.

Накануне сборные Польши и Англии сыграли вничью 1:1 в Варшаве, а перед самым перерывом этого отборочного матча к ЧМ-2022 случилась массовая стычка игроков обеих команд.

Поводом к стычке стало поведение 33-летнего Глика, который ущипнул Уолкера за подборок, а также — как оказалось теперь — оскорбил представителя "Манчестер Сити" на расовой почве.

"Английская Ассоциация утверждает, что имело место расисткая фраза, но Глик говорит, что это абсолютная ложь. Мы полностью отрицаем любые обвинения насчет неподобающего поведения", — цитирует представителя Федерации футбола Польши The Sun.

Добавим, что ФИФА уже открыла свое расследование после поступившей от Ассоциации жалобы.


Метки Глик, Манчестер Сити, расизм, сборная Англии, сборная Польши, Уолкер, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 09.09.2021 18:06 # kos9k
    Белого называют белым
    Черного называют черным

    Но горят от этого именно черныши, блять)

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  2. ilovemanutd 09.09.2021 18:00 # ilovemanutd
    Я сразу вспомнил как я ездил в Польшу и увидел с окна поезда лысого зигующего чела

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  3. liverfun 09.09.2021 17:51 # liverfun
    за англичанами по всей европе остается вонючий след, то их оскорбляют, то освистывают, бедняжки. об их двуличности и говорить не стоит.
    сколько уже было таких лжесвидетельств от англов, перед обвиняемыми ни разу не извинились, ведь черный не может врать

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  4. vals1702 09.09.2021 17:43 # vals1702
    запись есть ?

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  5. ganinilyha 09.09.2021 17:15 # ganinilyha
    Судья рядом стоял, но почему-то это утверждает не он, а английская ассоциация. Почему же? Хмм..

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  6. sausage 09.09.2021 17:13 # sausage
    Расследование) Почему негры стали жаловаться на оскорбления, а не могут просто в ответку нахуй послать снежка? Сказал бы, что съест его бесцветных детей, и разошлись бы. Нет, блеать, расследование!

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  7. suddenly 09.09.2021 17:07 # suddenly
    В полку оскорблённых прибыло?

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  8. true-manc 09.09.2021 17:04 # true-manc
    Наказать мерзавца!
    КОРОЛЕЙ оскорблять нельзя!

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  9. felix-the-cat 09.09.2021 17:00 # felix-the-cat
    Правильно сделал Глик.

    Во - первых это дерьмо играет в обоссаном клубе у которого 0 ЭЛЬЧЕ.


    Во - вторых он черножопое дно ухахахахахаххаахаххахаПользователь получил предупреждение

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