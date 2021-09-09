FA обвинила Глика в оскорблении Уолкера на расовой почве

FA обвинила польского защитника Камиля Глика в оскорблении защитника сборной Англии Кайла Уолкера на расовой почве.

Накануне сборные Польши и Англии сыграли вничью 1:1 в Варшаве, а перед самым перерывом этого отборочного матча к ЧМ-2022 случилась массовая стычка игроков обеих команд.



Поводом к стычке стало поведение 33-летнего Глика, который ущипнул Уолкера за подборок, а также — как оказалось теперь — оскорбил представителя "Манчестер Сити" на расовой почве.



"Английская Ассоциация утверждает, что имело место расисткая фраза, но Глик говорит, что это абсолютная ложь. Мы полностью отрицаем любые обвинения насчет неподобающего поведения", — цитирует представителя Федерации футбола Польши The Sun.



Добавим, что ФИФА уже открыла свое расследование после поступившей от Ассоциации жалобы.