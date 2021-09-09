FA обвинила Глика в оскорблении Уолкера на расовой почве
FA обвинила польского защитника Камиля Глика в оскорблении защитника сборной Англии Кайла Уолкера на расовой почве.
Накануне сборные Польши и Англии сыграли вничью 1:1 в Варшаве, а перед самым перерывом этого отборочного матча к ЧМ-2022 случилась массовая стычка игроков обеих команд.
Поводом к стычке стало поведение 33-летнего Глика, который ущипнул Уолкера за подборок, а также — как оказалось теперь — оскорбил представителя "Манчестер Сити" на расовой почве.
"Английская Ассоциация утверждает, что имело место расисткая фраза, но Глик говорит, что это абсолютная ложь. Мы полностью отрицаем любые обвинения насчет неподобающего поведения", — цитирует представителя Федерации футбола Польши The Sun.
Добавим, что ФИФА уже открыла свое расследование после поступившей от Ассоциации жалобы.
09.09.2021 17:00
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Последние комментарии:
Белого называют белым
Черного называют черным
Но горят от этого именно черныши, блять)
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Я сразу вспомнил как я ездил в Польшу и увидел с окна поезда лысого зигующего чела
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за англичанами по всей европе остается вонючий след, то их оскорбляют, то освистывают, бедняжки. об их двуличности и говорить не стоит.
сколько уже было таких лжесвидетельств от англов, перед обвиняемыми ни разу не извинились, ведь черный не может врать
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запись есть ?
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Судья рядом стоял, но почему-то это утверждает не он, а английская ассоциация. Почему же? Хмм..
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Расследование) Почему негры стали жаловаться на оскорбления, а не могут просто в ответку нахуй послать снежка? Сказал бы, что съест его бесцветных детей, и разошлись бы. Нет, блеать, расследование!
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В полку оскорблённых прибыло?
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Наказать мерзавца!
КОРОЛЕЙ оскорблять нельзя!
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Правильно сделал Глик.
Во - первых это дерьмо играет в обоссаном клубе у которого 0 ЭЛЬЧЕ.
Во - вторых он черножопое дно ухахахахахаххаахаххаха
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