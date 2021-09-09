"Арсенал" надеется задействовать Томиясу против "Норвича"

"Арсенал" надеется задействовать своего новичка Такехиро Томиясу в субботнем матче Премьер-Лиги против "Норвича".

Томиясу, купленный у "Болоньи" за 20 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, уже прибыл в Англию и в четверг проведет свою первую тренировку с "Арсеналом".



Проблема лишь в том, что 22-летний защитник сборной Японии пока не получил разрешение на работу в Англии, однако "канониры" надеются уладить визовый вопрос в кратчайшее время.



"Сперва нам нужно получить разрешение на работу. Клуб прикладывает все усилия, чтобы это произошло в ближайшие пару часов. Прямо сейчас он уже вернулся в страну".



"Сегодня я впервые встречусь с ним, и он, наверное, проведет тренировку с нами. Я посмотрю, в каком он состоянии, но он играл и должен быть в полном порядке".



"Он произвел на нас впечатление, и поэтому мы решили купить его. Томи способен сыграть на любой позиции в четверке защитников, а также ему довелось поиграть в тройке защитников. Он добавит нам гибкости".



"Он способен предложить нечто другое как правый защитник, и мы давно следили за ним. Он обладает качествами, которых у нас не было в команде", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Evening Standard.