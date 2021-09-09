Премьер-Лига и Футбольная Лига против проведения Чемпионата Мира каждые два года

Премьер-Лига и Футбольная Лига выступили против предложения проводить Чемпионат Мира каждые два года.

Еще в мае конгресс ФИФА инициировал исследование насчет реформирования международного календаря. Президент организации Джанни Инфантино говорил, что сборным приходится играть слишком много "бессмысленных матчей".



Под этим предлогом появилась идея, амбассадором которой выступает бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, сократить окно между двумя Чемпионатами Мира с четырех до двух лет.



Однако сегодня профессиональные клубы Европы выразили свой протест, заявив, что эта идея только навредит лигам.



"Лиги твердо и единодушно выступают против предложения проводить Чемпионат Мира ФИФА каждые два года".



"Лиги будут взаимодействовать с другими футбольными организациями, чтобы предотвратить решения, которые навредят местному футболу".



"Новые соревнования, обновленные соревнования или расширенные соревнования для клубов и сборных на любом уровне не являются решениями существующих в нашей игре проблем при календаре, который и так перегружен", — гласит совместное заявление европейских лига, куда входят Премьер-Лига и Футбольная Лига.