Четверо игроков "Арсенала" покинули лазарет
"Арсенал" отчитался о возвращении в строй сразу четырех игроков, но не обошлось и без новой потери.
Как известно, "Арсенал" проиграл все три первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги, а главный тренер "канониров" Микель Артета неоднократно жаловался на кадровые проблемы.
Теперь с этим будет полегче, потому что Бен Уайт восстановился после коронавирусной болезни, Габриэль залечил колено, а Томас Партей и Эдди Нкетиа решили свои проблемы с лодыжками.
Все четверо возобновили полноценные тренировки и готовы принять участие в домашнем матче против "Норвича" в субботу, о чем сообщает официальный веб-сайт лондонского клуба.
А вот полузащитник Мохамед Эльнени выбыл из строя на две-три недели с растяжением задней поверхности бедра. Кроме того, Гранит Джака приступает к трехматчевой дисквалификации.
09.09.2021 14:00
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вот она доминация!
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Нуу все пиздец Норвичу
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Вот и посмотрим на команду артеты
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