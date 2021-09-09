Четверо игроков "Арсенала" покинули лазарет

"Арсенал" отчитался о возвращении в строй сразу четырех игроков, но не обошлось и без новой потери.

Как известно, "Арсенал" проиграл все три первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги, а главный тренер "канониров" Микель Артета неоднократно жаловался на кадровые проблемы.



Теперь с этим будет полегче, потому что Бен Уайт восстановился после коронавирусной болезни, Габриэль залечил колено, а Томас Партей и Эдди Нкетиа решили свои проблемы с лодыжками.



Все четверо возобновили полноценные тренировки и готовы принять участие в домашнем матче против "Норвича" в субботу, о чем сообщает официальный веб-сайт лондонского клуба.



А вот полузащитник Мохамед Эльнени выбыл из строя на две-три недели с растяжением задней поверхности бедра. Кроме того, Гранит Джака приступает к трехматчевой дисквалификации.