Пулишич получил травму лодыжки в сборной США
Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич получил травму лодыжки в матче за сборную США.
Это несчастье приключилось с Пулишичем в отборочном матче к ЧМ-2022 против сборной Гондураса. Кристиан пострадал в столкновении с бывшим защитником "Уигана" и "Халла" Майнором Фигероа.
Матч в гондурасском городе Сан-Педро-Сула был последним для американцев в этот международный перерыв, поэтому Пулишич немедленно возвращается в Лондон, где пройдет углубленное обследование.
"Кристиан получил небольшую травму лодыжки. У нас будет больше информации о степени повреждения, когда он вернется в Лондон", — цитирует главного тренера сборной США Грегга Берхалтера Evening Standard.
Теперь Пулишич рискует пропустить не только матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" на выходных, но и стартовый для "синих" поединок на групповом этапе Лиги Чемпионов против "Зенита" в следующий вторник.
09.09.2021 13:00
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Отличная новость!
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УХАХАХХААХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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Лодыжка - это больно.
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ой 6лять когда тебя уже сломают к херам рахит е6учий, где вы 6лять такие вырождаетесь су.ка, как же бесят инвалиды-поломки в футболе, поколение дегенератов, в 80-х годах он бы и год не поиграл...
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