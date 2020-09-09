Пулишич получил травму лодыжки в сборной США

Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич получил травму лодыжки в матче за сборную США.

Это несчастье приключилось с Пулишичем в отборочном матче к ЧМ-2022 против сборной Гондураса. Кристиан пострадал в столкновении с бывшим защитником "Уигана" и "Халла" Майнором Фигероа.



Матч в гондурасском городе Сан-Педро-Сула был последним для американцев в этот международный перерыв, поэтому Пулишич немедленно возвращается в Лондон, где пройдет углубленное обследование.



"Кристиан получил небольшую травму лодыжки. У нас будет больше информации о степени повреждения, когда он вернется в Лондон", — цитирует главного тренера сборной США Грегга Берхалтера Evening Standard.



Теперь Пулишич рискует пропустить не только матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" на выходных, но и стартовый для "синих" поединок на групповом этапе Лиги Чемпионов против "Зенита" в следующий вторник.