Пулишич получил травму лодыжки в сборной США

Кристиан Пулишич Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич получил травму лодыжки в матче за сборную США.

Это несчастье приключилось с Пулишичем в отборочном матче к ЧМ-2022 против сборной Гондураса. Кристиан пострадал в столкновении с бывшим защитником "Уигана" и "Халла" Майнором Фигероа.

Матч в гондурасском городе Сан-Педро-Сула был последним для американцев в этот международный перерыв, поэтому Пулишич немедленно возвращается в Лондон, где пройдет углубленное обследование.

"Кристиан получил небольшую травму лодыжки. У нас будет больше информации о степени повреждения, когда он вернется в Лондон", — цитирует главного тренера сборной США Грегга Берхалтера Evening Standard.

Теперь Пулишич рискует пропустить не только матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" на выходных, но и стартовый для "синих" поединок на групповом этапе Лиги Чемпионов против "Зенита" в следующий вторник.


Метки Пулишич, сборная США, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 09.09.2021 13:16 # kos9k
    Отличная новость!

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  2. felix-the-cat 09.09.2021 13:12 # felix-the-cat
    УХАХАХХААХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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  3. sexan 09.09.2021 13:05 # sexan
    Лодыжка - это больно.

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  4. bezviz 09.09.2021 13:01 # bezviz
    ой 6лять когда тебя уже сломают к херам рахит е6учий, где вы 6лять такие вырождаетесь су.ка, как же бесят инвалиды-поломки в футболе, поколение дегенератов, в 80-х годах он бы и год не поиграл...

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